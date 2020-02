A PROPOSITO DI QUERELE TEMERARIE – LA GIORNALISTA SANDRA AMURRI RACCONTA SU FACEBOOK: “EMMA D’AQUINO È LA SOLA COLLEGA CHE MI HA QUERELATA PER UN ARTICOLO IN CUI RIPORTAVO UN FATTO SENZA NEPPURE NOMINARLA. SI È OPPOSTA ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE E SONO STATA ASSOLTA - MAGARI A SANREMO AVREBBE POTUTO RENDERE PIÙ VERO E TOCCANTE IL MONOLOGO RACCONTANDO LA SUA ESPERIENZA PERSONALE DI RESISTENZA IN NOME DELLA LIBERTÀ D’INFORMAZIONE… – VIDEO

Senza una sola parola di commento. Sanremo. Monologo sulla libertà d informazione. È facile, non costa nulla e fa fare bella figura, e, forse, ma non ne ho certezza, fa anche percepire un buon compenso, oltre che poter sfoggiare un lungo abito da sera, citare dati e colleghi ammazzati nel mondo per non aver abbassato la testa al potere di turno. Penso alla mia amica del cuore Maria Grazia Cutuli, ai colleghi vittime di censure ecc...difficile è difendere i loro diritti quando sono vivi, quando vengono silenziati, quando subiscono ingiustizie che ledono la loro dignità e vengono lasciati soli... invece di mostrare indifferenza, di voltarsi dall altra parte per non compromettere il proprio orticello per poi vederlo fiorire arrivando anche a utilizzare proprio quelle stesse querele temerarie.

A proposito di Emma D’ Aquino e delle querele temerarie, posso raccontare un fatto : è la sola collega ( io non ho mai querelato colleghi neppure quando mi hanno diffamata) che mi ha querelata (richiesta di archiviazione, lei si è opposta, processo, difesa dall Avv Andrea Di Pietro , sono stata assolta perché il fatto non sussiste) per aver scritto un articolo in cui riportavo un fatto senza neppure nominarla, un fatto riscontrato , cassetta depositata Proc de L’ Aquila) dal geologo Giampaolo Giuliani indagato, poi prosciolto, per procurato allarme ( art FQ del 19/06/2019 che allego). Chissà, magari in nome della libertà d informazione, cioè del diritto dei cittadini di essere informati, invece di querelare me sarebbe stato più opportuno spiegare pubblicamente perché quella cassetta, quel servizio quell intervista a Giampaolo Giuliani non fu mandata in onda e, magari se davvero le era stato imposto di farlo denunciare la censura subita. Così, magari a Sanremo, ieri sera , avrebbe potuto rendere più vero e toccante il monologo raccontando la sua esperienza personale di resistenza in nome della libertà d informazione.

