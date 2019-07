22 lug 2019 12:10

A PROPOSITO DEI RAPPORTI TRA RUSSIA E ITALIA, IN QUESTI GIORNI NON SI FA CHE CITARE DUE ROMANZI DELLO SCRITTORE ANTON ANTONOV, PSEUDONIMO DI ANTONIO FALLICO, NUMERO UNO DI BANCA INTESA RUSSIA - NEI SUOI ROMANZI SI PARLA DI KGB E GIOVANI MILITANTI DEL PCI CON CONTATTI CON LA CIA STATUNITENSE, TRA LE STRAGI DEGLI ANNI SETTANTA IN ITALIA, LE OMBRE DEL CREMLINO, LE SPIE E I SERVIZI SEGRETI - A CHI GLI CHIEDE DELLE TRATTATIVE DELL’HOTEL METROPOL…