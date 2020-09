26 set 2020 13:17

PROTEGGETE GLI ORIFIZI! - GLI SCAMBI PEPERINI TRA ALFONSO SIGNORINI E TOMMASO ZORZI SONO AD ALTO TASSO DI SODOMIA: “CON TUTTI QUEI BEI MASCHIONI C’È QUALCUNO CHE TI ATTIZZA?”, “PIÙ IN LÀ CERCHERÒ DI CONVERTIRE QUALCUNO NON LO SO. TUTTI I GATTI SONO NERI AL BUIO…” - L’INSINUAZIONE GAIA SU MASSIMILIANO MORRA - IN CONFRONTO IL COMING OUT DI GARKO E’ ECCITANTE CON UNA VECCHIA CIAVATTA...