PROVACI ANCORA, NANNI! A 70 ANNI, VISTO CHE AL CINEMA IL MEGLIO LO HA GIA' DATO, NANNI MORETTI SI BUTTA SULLA REGIA TEATRALE: LA SUA MESSINSCENA DI “DIARI D’AMORE” DI NATALIA GINZBURG DEBUTTA OGGI AL TEATRO ARGENTINA DI ROMA – “COME PER I MIEI FILM, NELLO SPETTACOLO HO EVITATO SOLUZIONI DI REGIA SBRUFFONE E AUTOCOMPIACIUTE. NON VOLEVO CHE PROTAGONISTA FOSSE UNA REGIA SODDISFATTA DI SÉ STESSA E DELLE..."

Emilia Costantini per il “Corriere della Sera – ed. Roma” - Estratti

NANNI MORETTI DIARI D AMORE

Anche Nanni Moretti si converte al palcoscenico. Per la prima volta il grande regista firma la messinscena di due opere di Natalia Ginzburg con lo spettacolo Diari d’amore. Fragola e panna-Dialogo , dal 23 maggio al 2 giugno al Teatro Argentina, prodotto dallo Stabile di Torino.

Assiduo frequentatore delle sale teatrali come spettatore, soprattutto dopo la pandemia come egli stesso ha affermato, varca la soglia della quarta parete, dirigendo cinque attori-attrici non da dietro la consueta cinepresa: protagonisti Valerio Binasco, Daria Deflorian, Alessia Giuliani, Arianna Pozzoli e Giorgia Senesi.

nanni moretti al quirinale

Fragola e panna , finora mai rappresentata, commedia del 1966, scritta un anno dopo la più famosa Ti ho sposato per allegria , potrebbe essere definita una «ilarotragedia», ovvero ci si difende dal tragico con ilarità. Dialogo si trasforma, in realtà, nei monologhi isolati dei due personaggi principali, che portano a galla anni di cose taciute, insoddisfazioni represse.

In altri termini, con questa nuova avventura artistica Moretti intende proporre al pubblico, stavolta quello «dal vivo», nuclei familiari disarmonici, gente che si lascia vivere senza entusiasmi, esseri deboli, dai valori etici inconsistenti. La scelta di queste due commedie è dovuta principalmente al fatto che, in esse, la grande scrittrice palermitana gioca con i valori cari alla società borghese: matrimonio, fedeltà, maternità, amicizia.

NANNI MORETTI TEATRO CARIGNANO TORINO 55

Tutti temi trattati con parole di una levità che ne rivela, al tempo stesso, le relative fragilità. E tale leggerezza rende così possibile una chiave di lettura fredda, una sorta di lente di ingrandimento che converte in commedia fatti altrimenti tragici della vita dei protagonisti.

È la denuncia di una società che resta indifferente nei confronti dei fatti della vita, che non partecipa mai seriamente, piuttosto rimuove quel poco di senso di colpa che, timidamente, affiora.

nanni moretti a teatro

Dirigere per la prima volta attori a teatro è molto diverso dal cinema: «Si ha più tempo per lavorare sui personaggi — ha affermato Moretti in una recente intervista al Corriere della Sera di Bologna — Come per i miei film, nello spettacolo ho evitato soluzioni di regia sbruffone e autocompiaciute. Non volevo che protagonista fosse una regia soddisfatta di sé stessa e delle proprie soluzioni. Volevo che protagonisti fossero gli attori e naturalmente i personaggi creati da Natalia Ginzburg»

NANNI MORETTI TEATRO CARIGNANO TORINO 2 NANNI MORETTI TEATRO CARIGNANO TORINO

nanni moretti a teatro

(...)

nanni moretti a teatro nanni moretti a teatro NANNI MORETTI