PUNK IS DEAD - PURE IGGY POP È INVECCHIATO! L’IGUANA SI È STUFATO DI SE STESSO E SE NE ESCE CON UN’ANTOLOGIA IN CUI, DICE, SI LIMITA “A DAR VOCE SOLTANTO AD ALTRI” - SONORITÀ AMBIENT E “JAZZATE”, UNA POESIA DI LOU REED E UN OMAGGIO A DYLAN THOMAS - QUALCUNO HA NOTATO UNA SOMIGLIANZA CON ''BLACKSTAR'', L’ULTIMO ALBUM DI BOWIE, E IGGY FA GLI SCONGIURI - VIDEO

Marinella Venegoni per “la Stampa”

iggy pop Iggy POP ©MickRockjpg

Iggy Pop s' è stufato di fare Iggy Pop oppure, più semplicemente, cerca altrove, lontano dalle sue artistiche storiche mattane, un modo per non annoiarsi ed essere diversamente credibile in questa complicata fase della vita in cui tutto ti sta troppo stretto o troppo largo. Oppure, ancora, cerca una via d' uscita? Lo scopriremo solo vivendo, ma nel frattempo l' ultimo album Free appena uscito, piacerà a chi ama avere sorprese davanti all' opera di una star antica che ha molto divertito e appassionato: uno di quei 10 che fanno ancora drizzare le orecchie e che ora se ne esce con un' antologia in cui, dice, «mi limito a dar voce soltanto ad altri».

mister iguana rock in concerto

In apertura, l' annuncio secco del vocione: «Voglio essere libero», ripete due volte. Lo è stato personalmente, giocando con l' ironia, nel divertente Post Pop Depression in cui sognava di fuggire su di un' isola tropicale protetto dalle guardie del corpo, e pareva la fine di una favola punk. Ma ora Free è di tutt' altro mood: nasce dalla collaborazione con due autori inattesi, l' eccellente trombettista jazz Leron Thomas e la balda chitarrista Noveller, ispirata dallo shoegaze.

iggy and the stooges

bowwie con iggy pop e lou reed

Siamo nel campo dell' alternativo, con sonorità ambient o morbidamente jazzate, gran dispendio di synth, percussioni accorte e parlanti, tantissima tromba. Iggy recita poesie, Lou Reed (We are the people, antico inedito donato a Iggy da Laurie Anderson, ora suona come una bella botta a Trump) o un omaggio a Dylan Thomas (Do Not Go Gentle Into That Good Night).

iggy pop e david bowie robert mapplethorpe iggy pop

Ascolto magnetico, spiazzante, anche un po' a zig-zag, se si considera l' irruzione di una guizzante e un po' noir James Bond («She wants to be like James Bond...»); o di Dirty Sanchez, un attacco alle disuguaglianze del capitalismo che però sembra concepita ad alto tasso alcolico in una cantina messicana quando fa: «Just because I like big tits it doesn' t mean I like big dicks».

L' ipnotica Sonalil riporta alla mente certo David Bowie.

iggy pop

Molti hanno anzi visto nelle atmosfere complessive di questo Free l' ispirazione proprio a Blackstar, l' ultimo album del Duca Bianco. Iggy Pop avrà fatto gli scongiuri. Coetaneo e grande amico dell' irraggiungibile Bowie, con vita e arte - sulla lunghezza - assai meno morigerate, l' Iguana si sarà semplicemente rimesso la camicia sul già leggendario torso nudo: e chi lo sa dove la nuova pelle lo porterà. Di sicuro, non lo sa nemmeno lui.

