“Live-Non è la D’Urso è entrato in possesso di alcune foto che ritrarrebbero Mark Caltagirone, il futuro marito della showgirl che nessuno ha mai visto”, annunciava Mediaset ieri mattina con un comunicato stampa. Immagini ricevute in maniera riservata da Barbara D’Urso da una persona coinvolta nel caso Prati, foto che vengono trasmesse in maniera pixellata ma mostrate senza filtri ai presenti in studio. Un uomo con capelli sale e pepe, un po’ abbronzato: “Ci somiglia ma non è lui“, assicura la manager Eliana Michelazzo presente in studio.

Le stesse foto che nel pomeriggio aveva pubblicato in chiaro Dagospia, certo che non fosse il reale Mark Caltagirone, girate alla redazione del sito dall’esponente del Pd calabrese Alessia Bausone che le aveva allegate all’email in cui affermava che il futuro marito non era mai esistito e che era stato creato a fini pubblicitari dalle due agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. In serata la giornalista Selvaggia Lucarelli aveva poi svelato su Twitter il nome della persona a cui sarebbero state rubate le foto, un avvocato cagliaritano di cui preferiamo non riportare il nome.

“Io sono un avvocato cagliaritano che ha una propria famiglia e non ha mai conosciuto la sig.ra Pamela Prati (…) Sto comunque provvedendo a sporgere regolare denuncia presso la polizia postale e preannuncio che agirò in ogni sede per vedere tutelati i miei diritti ed i miei interessi davanti ad ogni competente sede”, ha scritto in una lettera a Dagospia.

Probabilmente non le uniche immagini false di Mark Caltagirone a circolare tra i giornalisti e nelle redazioni tv. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha dichiarato di aver visto delle foto del presunto imprenditore definito “un bell’uomo, biondino”, immagini mostrategli da Pamela Perricciolo. Il sito Fanpage nel suo articolo aveva aggiunto: “La Prati avrebbe mostrato agli amici una sola foto del futuro sposo, che però sembrerebbe essere tratta da un servizio posato di un modello straniero.”

La conduttrice coglie l’occasione per fare un proposta al misterioso sposo in diretta tv: “Siccome Mark Caltagirone ha il mio numero, mi ha mandato qualche giorno fa il video del loro bambino del quale non voglio parlare ma io l’ho visto, può incontrarmi. Do la mia parola d’onore che, se ci incontriamo in camerino, di nascosto, lo faremo senza telecamere. Lo guardo, ci parlo, mi fa vedere i suoi documenti e sarò io a testimoniare la sua esistenza. Mi sembra un’ottima idea per salvaguardare Pamela”.

Nel corso della serata la manager ha perfino dichiarato che Caltagirone si troverebbe in Libia e si è resa protagonista di uno scontro con Giovanni Ciacci. “Fai parte della loro agenzia? Allora puoi anche non parlare”, ha detto lo stylist rivolgendosi a Georgette Polizzi, ex Temptation Island, presente in studio per difendere la Prati, come del resto Milena Miconi. “Torna a portare le borsette a Valeria Marini. Non ti permettere di giudicare. Chi ti crede di essere. Non puoi zittire nessuno. Maleducato. Fate sempre questo problema di agenzia. Levati quella tintura dalla barba. Sei ridicolo. Silenzio”, ha replicato la Michelazzo. Ciacci ha risposto a tono: “Conosco Valeria Marini, l’ho vestita. E ne vado fiero.”

La Michelazzo si è poi soffermata sulle condizioni di salute della Prati: “Ha la pressione alta. E’ stata male. Ora sta bene. A 60 anni, la tensione la porta a questo. Tanta gente chiede assiduamente. Invece di vivere un momento bellissimo, sta diventando un panico”, ha concluso la manager.

Crescono gli ascolti di Live-Non è la D’Urso, anche grazie all’affaire Prati il programma in onda su Canale 5 ha ottenuto 2.827.000 telespettatori e il 16,5% di share. Nelle scorse settimane la trasmissione si era assestata tra il 13 e il 14% di share.

Saverio Capobianco‏ @Saverio_94

Record per la D'Urso quasi quanto la prima puntata (16.5%). Dopo il 13% sembrava finita e invece.. c'ha sette vite come i gatti. #ascoltitv

Barbara d'Urso @carmelitadurso

Ieri sera @LiveNoneladUrso ha vinto la serata!Una media del 16,54% di share con picchi del 28% di share e di 4 milioni di spettatori in prima serata!Con i nostri talk e le nostre interviste siamo stati il programma più visto!Pazzesco!VI AMOOOO #noneladurso #evviva #colcuore

CHOCCATE per identificazione personale‏ @capatesuspigolo

In questo momento solo una serie potrebbe destare più interesse di quella di Beyoncé ed è quella su Pamela Prati. @NetflixIT, pensaci. #noneladurso

MaMai ?‍? #ViviSfoggiaPosa ?‏ @MatthiasMaietti

Sta a vedere che Pamela Prati in realtà é Mark Caltagirone #noneladurso

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

Mark Caltagirone è marito di Pamela Prati per identificazione personale #noneladurso

CHOCCATE per identificazione personale‏ @capatesuspigolo

Lo sguardo contrito IS BACK #noneladurso

Trash Italiano‏ @trash_italiano

Quando facciamo arrivare la macchina della verità dall'Alabama per Pamela Prati?

francesco raiola‏ @mrjones1981

Da Barbara D'Urso c'è Ciro, il figlio della Milo, che saluta il figlio piccolo mentre parlano delle nozze della madre, mentre parlano delle nozze della Prati con uno "che adesso sta in Libia". CHE CAZZO STIAMO GUARDANDO!

N(e)vili(a)~ ? ?‏ @Nevilia_Jk

Vladimir: "In questo periodo in Libia c'è una guerra. Penso che anche I mezzi di trasporto non funzionino in questo periodo!"

Agente di Pamela Prati: "Mark avrà I suoi mezzi per girare!" #Noneladurso #MarkCaltagirone #Livenoneladurso @vladiluxuria

Lorenzo Bosio‏ @LorenzoBosio1

Comunque il presunto marito di Pamela Prati è l’unico che scappa in Libia invece che scappare dalla Libia. #NonelaDurso @LiveNoneladUrso

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

Anche la busta CHOC con la foto CHOC di Marco Caltagirone CHOC, il futuro marito CHOC di una scioccata Pamela Prati ... non so se si è capito #LiveNoneLadUrso #NoneLadUrso

Federi ?o‏ @federicoursitti

se dieci anni fa mi avessero detto che avremmo mischiato la guerra in Libia con Pamela Prati avrei riso da qui al Salone Margherita #noneladurso

BagnoTrash‏ @TrashAmmme

Prossimo mercoledì: Mark Caltagirone morto nella guerra in libia, scomparso il corpo #nonèladurso

Mattia Buonocore‏ @Mattiabuonocore

Pamela Prati vedova di guerra #noneladurso

lallero‏ @SeeLallero

Che bell'uomo Mark Caltagirone. #noneladurso

Federi ?o‏ @federicoursitti

IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA SCOMODATO PER PAMELA PRATI MA COSA CAZZO STIAMO GUARDANDO #noneladurso

Alfonso Festa‏ @AlfonsoFesta

Vogliamo dire che il caso Pamela Prati è il miglior gossip degli ultimi anni? #noneladurso #livenoneladurso

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Passerei le giornate a vedere talk sul presunto matrimonio di Pamela Prati #noneladurso

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

Ma D'Agostino dove cazzarola lo hanno intervistato, in una sala giochi o al luna park? #noneladurso #livenoneladurso

Luca loves Daria‏ @TheNewLuca

Barbara "Mark Caltagirone ve lo mostriamo un po' blerato... "

Embè, mica vuoi farlo finire subito sto mistero no? Ci deve riempire altre 3/4 puntare di #Noneladurso

Federico De Giovanni‏ @FedericoDeGiov

Cioè Barbare’ fammi capire, è da 1h che ci sfracassi la minchia con sto coglione di Caltagirone e ora non ci fai vedere le foto? #noneladurso

ross ?‏ @anathemva

Una sera ad aspettare di vedere la faccia di mark Caltagirone e adesso oscurano la faccia #noneladurso

Mario‏ @YouKnowNiente

Quando sono con la mia amica al ristorante e arriva il conto: #noneladurso

Sarinski‏ @Sarinski_ ì

Cioè Paola Caruso va a Canale 5 a parlare della sua adozione, da casa la guardano e una dice “oh ma questa potrebbe essere la figlia che avevi partorito e che ti hanno detto che era morta” (?), contattano la redazione, si SENTONO che sono madre e figlia e il test lo conferma?

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

I risultati del test del DNA in una TECA di vetro trasparente. Sto volando altissimo #noneladurso

Cotie‏ @sergiocalamia

Un test di maternità trattato come la vittoria di un reality #Noneladurso

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

Oddio, è davvero la mamma di Paola #noneladurso

Fabio A.‏ @Fabio_A88

Quindi siamo tutti in attesa della seconda stagione: chi è il calciatore che ha fatto goal nell'ovulo della signora Imma? #noneladurso #Caruso

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

Comunque momento bellissimo della Caruso, ma le loro reazioni (specialmente quella della madre) sono state supertrash sembrava una puntata della Dottoressa Giò HO AMATO TUTTO DEVO ANCORA RIPRENDERMI #noneladurso

Marcello Sempione‏ @marcellosempion

Ma Alba Parietti non odiava la D' Urso? Dopo Corona, ora lei la prossima chi sarà Selvaggia Lucarelli o Belén Rodriguez? #noneladurso

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

La vita vi separa?

#BarbaraDurso lo racconta

#DomenicaLive lo scopre

#NoneLaDurso vi riunisce ...

e a #Pomeriggio5 dovremo cercare il papà

Dr.Apocalypse‏ @DrApocalypse

Alba meno cazzate. Si chiama ‘coerenza’. Ti fa schifo la D’Urso? Splendido, ma non ci andare solo perchè ti pagano. Con quale coraggio #NonelaDurso #AlbaParietti

Dr.Apocalypse‏ @DrApocalypse

Che poi è chiaramente un tranello. Barbara l’ha chiamata apposta per sputtanarla in diretta tv. 5 minuti fa fingeva di non conoscere quelle dichiarazioni. Ora ammette di averle sempre conosciute. Genio del male #NonELaDUrso

BITCHYF.IT‏Account verificato @BITCHYFit

Il confronto Alba / Barbara epico! #noneladurso

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

"IO VOLO ALTO" #PariettiENDED #noneladurso #livenoneladurso

sveva chiarugi‏ @svivvolaB

"VADA A FARE IN CULO"

"LEI È UNA SCASSAMINCHIA"

"LO HA DETTO QUESTA VECCHIA BEFANA"

Barbie che cerca di frenare il ciclone Sgarbi e tutto il pubblico che ripete "capra" con lui!!!!!!!!!

laura sole ? ?‏ @01roberti

Oddio Sgarbi che urla capra in loop per 60 volte sto male #Noneladurso

Eltoy92‏ @king_del_trash

Il pubblico che batte le mani a ritmo al "capra" di Sgarbi è la cosa più bella vista da mesi #noneladurso

CHOCCATE per identificazione personale‏ @capatesuspigolo

Chi è la signorina mozzata? Non si sa (Federica Panicucci, ndr) #noneladurso

Sailor Quack ? ?‏ @_gabrielcat_

Ancora Grazie Barbara d’Urso per ieri sera, non siamo degni. #noneladurso

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

Platinette: "Bella gamba... si vede" Ma lo sguardo è a metà strada! A cosa si riferiva, @mauroplati ? #LiveNoneLadUrso #NoneLadUrso

