Mediaset ci mette un punto. Chiude Il Punto Z, la breve striscia quotidiana affidata a Tommaso Zorzi a conclusione del daytime dell’Isola dei Famosi su Italia1. Il motivo sembra palese: il programma, estremamente cheap nella realizzazione e nei contenuti, è quasi sempre stato il programma meno visto della rete dalle 8 del mattino alla sera ma anche uno dei punto più bassi dei primi 6 canali generalisti.

Il broadcaster di Cologno, tuttavia, lancia un comunicato con il quale fornisce un’inedita versione dei fatti, parlando di chiusura già prevista. Roba da far rivalutare la comunicazione di Barbara D’urso.

“Con la puntata di oggi 14 maggio 2021, si conclude la finestra di un mese di lancio televisivo su Italia 1 di “Il Punto Z” [...] Ora che la puntata settimanale online è diventata un appuntamento per pubblico della rete, il lancio su Italia 1 si conclude come previsto dopo un mese: missione compiuta”. Le cose singolari sono due: se la durata fosse stata di un solo mese, non si capisce come mai il programma sia presente nella guida tv di Mediaset della settimana prossima.

Ma quella ancora più singolare è che mentre Mediaset parla di ‘conclusione già prevista’, il conduttore sui social, rispondendo proprio a Davide Maggio (con i soliti toni egoriferiti e irrispettosi, ma questa è un’altra storia), afferma:

“Sono stato io a voler interrompere il progetto perchè mi devo impegnare su una cosa molto più grossa“.

Siamo certi che con questa “cosa molto più grossa” non mancheranno soddisfazioni maggiori.

