Maria Volpe per il ''Corriere della Sera''

Sedici anni sono tanti. E dunque non ci sarebbe nulla di male nel voler cambiare. Del resto già da un po' si diceva che Federica Sciarelli avesse intenzione di lasciare «Chi l'ha visto?» e rimettersi in gioco con un suo antico amore: la politica. E così sono sempre più insistenti le voci (la notizia viene data quasi per certa dal sito Tvblog) che parlano di un addio di Sciarelli al programma di Rai3, in onda tutti i mercoledì sera, da lei condotto dal 13 settembre 2004.Questa dunque dovrebbe essere la sua ultima stagione, ma tutto è avvolto nel riserbo più assoluto perché il primo luglio ci sono gli annunci ufficiali dei palinsesti Rai e i vertici di viale Mazzini vogliono tenere la sorpresa fino all'ultimo. Anche perché magari Sciarelli potrebbe cambiare idea...

In realtà per lei sembrerebbe già pronta la serata del venerdì, sempre su Rai3, per un approfondimento politico. L'attuale direttore della terza rete, Franco Di Mare, stima molto Sciarelli e le affiderebbe volentieri questa nuova sfida. Il vero problema è: chi potrebbe sostituirla? L'idea più forte sembrerebbe essere quella di Lidia Galeazzo, giornalista del Tg2 che collabora da tempo con la Sciarelli.

Una cosa è certa: la Rai ha sempre più voglia di informazione. Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, per la prossima stagione de La vita in diretta vorrebbe alla conduzione solo Alberto Matano, senza Lorella Cuccarini, per la quale si starebbe già pensando ad un altro spazio. Nulla di definitivo al momento, così come ancora non è certo il possibile accostamento di Serena Bortone (che lascerebbe Agorà a Luisella Costamagna, in arrivo in Rai) appunto a Matano, nel pomeriggio della rete ammiraglia. Quasi certo, comunque, che la giornalista alla guida di Agorà su Rai3 passi ora a Rai1.

