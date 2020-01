LA PUPA LO TIRA SU, LO SHARE - ALDO GRASSO: “‘LA PUPA E IL SECCHIONE’ HA RIDATO FIATO A UNA ITALIA 1 IN CRISI DI IDENTITÀ DA TEMPO PER CARENZA DI INVESTIMENTI IN PRODUZIONI ORIGINALI (PIO E AMEDEO A PARTE). IL PROGRAMMA CONQUISTA UN PUBBLICO RARO, QUELLO DEI GIOVANI, CON UN PICCO DEL 27,2% SUGLI SPETTATORI CON ETÀ FRA 15 E 24 ANNI, MA OTTIMI RISULTATI PURE SUI PIÙ PICCOLI (19,5% FRA 8 E 14 ANNI) E SUI PIÙ ADULTI (24,5% SUI 25-34ENNI). È UN PUBBLICO CHE SEGUE LA TV ANCHE ATTRAVERSO I SOCIAL MEDIA E NE APPREZZA LE CLIP VIRALI…” - VIDEO

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Dopo l' ottima affermazione, durante la stagione autunnale, di Il Collegio (2.436.000 spettatori medi per Rai2, il 10,5% di share), parte un altro «reality di montaggio» che promette di dare grandi risultati sia sul tradizionale ascolto lineare che nella capacità di generare attenzione e consumo online: La pupa e il secchione (e viceversa) è iniziato martedì scorso ridando fiato a una Italia 1 in crisi di identità da tempo per carenza di investimenti in produzioni originali (Pio e Amedeo a parte): 2.565.000 spettatori medi per quasi due ore e quaranta minuti di programma, con una share del 13%. Se si considera che la share stagionale della rete è del 5,9%, si capisce come la Pupa porti al canale sette punti percentuali di share.

Ma oggi è sempre più importante ragionare sulla composizione del pubblico più che sui semplici numeri. E senza dubbio, al di là di ogni giudizio estetico, il programma con la conduzione di Paolo Ruffini conquista un pubblico raro, quello dei giovani, con un picco del 27,2% sugli spettatori con età fra 15 e 24 anni, ma ottimi risultati pure sui più piccoli (19,5% fra 8 e 14 anni) e sui più adulti (24,5% sui 25-34enni). È un pubblico abbastanza simile a quello del Collegio , che era ancora più forte sui bambini.

È un pubblico che segue la tv anche attraverso i social media (150 mila interazioni sui social nella settimana, prevalentemente su Instagram), e che si svincola dal palinsesto lineare (quasi 40 mila spettatori medi guardano l' intera puntata on-demand), apprezzandone i frammenti e le clip «virali» (Ruffini e Cipriani in clip raccolgono quasi 40mila visioni medie in una settimana). La tv generalista resta un mezzo potente, capace di intercettare tutti i target. Potente resta anche il gusto per il trash.

