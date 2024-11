PURE GLI ATTORI SI SONO ROTTI LE PALLE DI “EMILY IN PARIS” - LUCAS BRAVO, L'ATTORE CHE INTERPRETA GABRIEL NELLA SERIE TV, MEDITA L’ADDIO IN PREVISIONE DELLA QUINTA STAGIONE: “NON È PIÙ DIVERTENTE PER ME VEDERE UN PERSONAGGIO CHE HO AMATO COSÌ TANTO, E MI HA DATO COSÌ TANTO, ESSERE TRASFORMATO IN UN GUACAMOLE. HO ESPRESSO LE MIE PREOCCUPAZIONI ALLA PRODUZIONE, A NOI NON VIENE LASCIATA MOLTA LIBERTÀ E NON POSSIAMO CAMBIARE UNA PAROLA…” - VIDEO

lucas bravo 8

(ANSA) - Emily potrebbe perdere il suo Gabriel. Lo riferisce Cnn citando un'intervista di Lucas Bravo, l'attore che interpreta l'affascinate chef in Emily in Paris, a IndieWire. Bravo sembra non essere soddisfatto della direzione che sta prendendo il suo personaggio e dopo quattro stagioni della fortunata serie tivù, potrebbe non ritornare per una quinta. "Non sono mai stato così lontano - ha detto in riferimento al suo ruolo -. Non è più divertente per me vedere un personaggio che ho amato così tanto e mi ha dato così tanto essere trasformato in un guacamole".

emily in paris 2

Spera che per la quinta serie Netflix riporti Gabriel ed essere divertente, provocante, vivo altrimenti non gli va giù l'idea di interpretare il melanconico, il triste, il depresso. "Non è più divertente", ha sottolineato. L'attore ha anche detto di ever espresso le sue preoccupazioni alla produzione ma invano perche' non viene lasciata molta libertà al cast. "Non si può cambiare una parola - ha spiegato -, sanno ciò che vogliono e noi dobbiamo rispettarlo".

lucas bravo 7

Emily in Paris è la serie televisiva statunitense ideata da Darren Star e distribuita sulla piattaforma Netflix dal 2020. La protagonista, Emily Cooper, è interpretata da Lily Collins. La quarta stagione vede Emily che si trasferisce a Roma e ha un nuovo amore, Marcello Muratori, interpretato da Eugenio Franceschini, è stata pubblicata in due parti, la prima il 15 agosto 2024 e la seconda il 12 settembre 2024.

lucas bravo chef gabriel emily in paris lucas bravo 6 lucas bravo 1 emily in paris 1 lucas bravo 2 lucas bravo 5 lucas bravo 3 lucas bravo 4

emily in paris