PURE CAMERON DIAZ CI HA ABBANDONATO – L’ATTRICE DI “TUTTI PAZZI PER MARY” È DIVENTATA MAMMA! PROPRIO LEI CHE ANNI FA SI VANTAVA DELLA “VITA INCREDIBILE” CHE NON AVREBBE POTUTO FARE CON DEI MARMOCCHI TRA LE PALLE – MA LA NASCITA DELLA PICCOLA RADDIX È AVVOLTA NEL MISTERO: UN MESE FA L’ATTRICE, CHE HA 47 ANNI, È STATA VISTA IN FORMA SMAGLIANTE IN GIRO PER LOS ANGELES E… – VIDEO

Tiziana Lapelosa per “Libero Quotidiano”

benji madden cameron diaz 2 cameron diaz benji madden

Ecco svelato il «progetto segreto» di cui Cameron Diaz parlava la scorsa estate: essere una mamma. E lo è diventata. Giorni fa (pochi o tanti non si sa) la Mary di cui tutti sono diventati pazzi, ex modella, e forse anche ex attrice, ha realizzato il sogno che la ossessionava da quando, nel 2015, ha sposato dopo un anno di fidanzamento Benji Madden, l' uomo di cui si è perdutamente innamorata e per il quale ha messo da parte «la vita incredibile» che non avrebbe potuto avere «se avessi dei figli...».

cameron diaz con benji madden

Così dichiarava anni fa, quando il desiderio di maternità non aveva ancora fatto capolino nella sua vita. Anzi, i figli lei, protagonista di pellicole quali "The Mask" o come "Tutti pazzi per Mary" che l' hanno consacrata al grande pubblico, proprio non li voleva. E a chi le chiedeva il perché rispondeva proprio così: non si può avere una vita «incredibile» con dei mocciosi ad intralciare il percorso. «È semplicemente una scelta differente», aveva specificato. Tanto di cappello. Intorno a noi è pieno di donne sicure di non volere bimbi tra i piedi, perché danno fastidio, perché rappresentano un ostacolo per la carriera, perché per una donna diventare mamma non è lo scopo della vita, perché manca la materia prima, perché ci si sente inadeguati, perché, perché, perché...

cameron diaz annuncia di essere diventata mamma

l' inversione

cameron diaz tutti pazzi per mary

Ma poi, ad un certo punto, qualcosa si è "rotto" nella vita della Diaz, come del resto succede a tantissime donne di cui sopra. Ad un certo punto l' attrice che non deve chiedere niente in quanto tutto ha, l' attrice che riceve proposte milionarie per girare un film, l' attrice dalla vita «incredibile» sente che le manca qualcosa. E quel qualcosa è la maternità, un figlio. Soprattutto ora che ha trovato un uomo degno di esserne padre. Ma l' età non aiuta. Quaranta candeline sono già state spente. Non che non si possa restare incinta, però è più difficile, come non mancano di sottolineare gli esperti. E infatti, lei non ci riesce.

cameron diaz benji madden.

benji madden cameron diaz

Si dice che la Diaz abbia fatto di tutto per riuscirci, sempre lontano dai riflettori. Si racconta di un' attrice ritirata a vita privata, indifferente ai copioni e agli assegni che le arrivavano pur di averla protagonista in un film di sicuro successo al botteghino. Si racconta di una Diaz ossessionata dall' idea di diventare madre al punto da non fare altro che parlare di figli. «Vuole un bambino, non parla d' altro», la confessione ad un magazine americano di una persona vicina alla coppia. «Non potrei essere più orgoglioso di mia moglie.

La diva californiana si sveglia con una missione: provare a rendere il mondo un posto migliore. Sono sempre stupito dalla forza, dal coraggio e dalla vulnerabilità che mostra nell' incoraggiare le altre donne ad amare se stesse», aveva, del resto scritto il marito sui social quasi a voler rafforzare la sua missione.

cameron diaz 2

Si racconta pure di una Diaz che a Nicole Kidman chiede consigli sui metodi miracolosi per la fertilità, e pare che si sia addirittura immersa nelle sacre acque degli aborigeni australiani per cambiare il proprio destino. Ce l' ha fatta, a 47 anni.

cameron diaz 1

IL METODO

Non sappiamo se la piccola Raddix, questo il nome della bambina, sia nata in modo naturale, con la fecondazione assistita o surrogata. Sappiamo che i volti di Cameron Diaz e del marito, cantante dei Good Charlotte, adesso sono solcati dalla felicità. A chi assomiglierà la nuova arrivata difficile saperlo. Si sa, però, che la Diaz è ora tutta casa e famiglia, e chissenefrega della carriera. I neo genitori hanno deciso di non pubblicare foto e lo hanno spiegato con un post su Instagram: «... Siamo così felici, fortunati e grati di iniziare questo nuovo decennio annunciando la nascita di nostra figlia, Raddix Madden.

benji madden 2

cameron diaz

Ha catturato immediatamente i nostri cuori e completato la nostra famiglia. Siamo molto contenti di condividere questa notizia, ma sentiamo anche un forte istinto di proteggere la privacy della nostra piccola, quindi non pubblicheremo foto o condivideremo altri dettagli, a parte il fatto che è davvero carina! Anzi, per alcuni è stupenda». Alla Diaz è andata bene, anzi benissimo. E speriamo che vada benissimo pure a tutte quelle donne che desiderano diventare mamme. A qualsiasi età.

