Valerio Palmieri per “Chi”

nuova casa totti bocchi foto chi 19

Come vedrete sfogliando “Chi”, in questo numero si parla quasi più di case che di Natale. La casa può essere il tempio di un nuovo amore, come sta accadendo fra Francesco Totti e Noemi Bocchi; il consolidamento di un amore che va avanti da undici anni, come nel caso di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, o il simbolo della fine di un amore, come vale, purtroppo, per Ambra Angiolini.

Lo scorso 11 luglio, quando Totti e la Blasi annunciarono l’addio, non era così scontato che, prima di Natale, il capitano della Roma e la sua nuova compagna, Noemi Bocchi, sarebbero entrati insieme in un nuovo appartamento. Come anticipato da “Chi”, un attico con superattico a Roma nord. Non nel palazzo dove li avevamo visti la scorsa volta, quando ancora cercavano la destinazione ideale, ma una nuova soluzione. E, questa volta, il camioncino dei traslochi che parte dalla vecchia casa di Noemi e arriva in quella nuova è un segno inequivocabile, così come lo sono la presenza del padre di Noemi, di geometri e architetti che prendono le misure, e le luci accese la sera.

nuova casa totti bocchi foto chi 1

Dentro la casa, anche se non lo vediamo, c’è Francesco Totti con lo storico amico Giancarlo Pantano. Il fotografo di “Chi” li ha notati mentre facevano avanti e indietro da una casa all’altra, e ha cominciato a seguirli. E così Totti è rimasto chiuso in casa, mentre vediamo arrivare Noemi tutta imbacuccata.

Di certo faceva più caldo a Dubai, dove lei e Totti sono usciti allo scoperto per la prima volta poche settimane fa. Adesso che anche la Blasi ha trovato due braccia possenti dove rifugiarsi, come abbiamo mostrato sullo scorso numero di “Chi”, Totti sarà sempre più libero. Agli amici avrebbe confessato di voler chiudere in fretta la pratica della separazione, anche se gli costerà. A occhio e croce anche la sua nuova vita non sembra così low profile.

nuova casa totti bocchi foto chi

nuova casa totti bocchi foto chi 67

nuova casa totti bocchi foto chi 5 nuova casa totti bocchi foto chi 9 nuova casa totti bocchi foto chi 4