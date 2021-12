QUAL È IL COLMO PER UN’INVIATA CHE DOCUMENTA UN FURTO? ESSERE DERUBATA IN DIRETTA! –

Da www.blitzquotidiano.it

L’inviata de “La vita in diretta” Filomena Leone viene derubata in diretta insieme alla sua troupe a Strà in provincia di Venezia. La Leone sta parlando delle rapine in villa e della cosiddetta “banda dei vip”.

derubata la troupe della vita in diretta 9

Inviata de La vita in diretta e la sua troupe derubati durante collegamento

La giornalista era impegnata in un collegamento dal lato opposto della strada. Alcuni uomini hanno sfondato il finestrino dell’automobile rubando borse e computer.

derubata la troupe della vita in diretta 8

Il conduttore Alberto Matano ha chiesto quello che è accaduto in diretta” Filomena stai apposto? Stai bene?”.

Il racconto dell’inviata: “Ci hanno rotto il finestrino per rubare borse e computer”

L’inviata ha risposto spiegando quello che è accaduto: “Si, sto bene, solo un grande spavento come puoi immaginare. Ci hanno rotto il finestrino. Hanno rubato tutto quello che c’era all’interno del furgone. C’erano delle borse e dei computer.

derubata la troupe della vita in diretta 7

Ora sono arrivati i Carabinieri che abbiamo tempestivamente chiamato. Probabilmente ci hanno visto. Probabilmente la villa era ancora sotto lo sguardo dei rapinatori. I Carabinieri ci hanno detto che in questo periodo c’è una vera e propria escalation e che ricevono tante segnalazioni”.

derubata la troupe della vita in diretta 1 derubata la troupe della vita in diretta 11 derubata la troupe della vita in diretta 4 derubata la troupe della vita in diretta 10 derubata la troupe della vita in diretta 3 derubata la troupe della vita in diretta 2 derubata la troupe della vita in diretta 5 derubata la troupe della vita in diretta 6