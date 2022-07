QUAL E’ IL TORMENTONE DELL’ESTATE? – TESTA A TESTA SU SPOTIFY TRA FEDEZ&TANANAI (“LA DOLCE VITA”) E RHOVE (“SHAKERANDO”) – A SEGUIRE BOOMDABASH E ANNALISA, I PINGUINI TATTICI, JOVA E IRAMA - IN RADIO TIENE ANCHE “TRIBALE” DI ELODIE: MA NONOSTANTE LA GRANDE ESPOSIZIONE MEDIATICA, IL SUO SINGOLO DAL 9 GIUGNO HA TOTALIZZATO SOLO 7,1 MILIONI DI ASCOLTI - E I MANESKIN? “SUPERMODEL”, USCITA IL 13 MAGGIO, HA TOTALIZZATO SU SPOTIFY 72,8 MILIONI DI ASCOLTI, DI CUI SOLO 9,4 MILIONI IN ITALIA…

Mattia Marzi per il Messaggero

FEDEZ

Se continua così, va a finire che l'hit dell'estate 2022 è una canzone dello scorso inverno. Chi pensava che Shakerando di Rhove fosse un tormentone social destinato a durare un paio di settimane, con quel ritornello ipnotico nel suo essere monotono e quei versi in codice anti-boomer («Poto stase' non c'è/ sta shakerando»), alla fine ha dovuto arrendersi all'evidenza dei numeri. Quelli del successo del 21enne rapper di Rho vero nome Samuel Roveda sono interessanti.

A sette mesi dall'uscita, lo scorso dicembre, Shakerando ha totalizzato nell'ultima settimana una media di 415 mila ascoltatori al giorno su Spotify, superando così i 60 milioni complessivi. In radio non gira moltissimo, però in compenso spopola su TikTok, il social dei giovanissimi (dove la scorsa settimana è diventato virale anche il video della lite del rapper con i fan che non ballavano durante il suo concerto a Ferrara): compare in 366,5 mila clip.

tananai

IL RIVALE È il curioso caso della gara per il tormentone di quest' anno, nella quale l'unico che può effettivamente mettere i bastoni tra le ruote a Rhove che ha già in bacheca tre Dischi di platino è Fedez. Dopo l'operazione alla quale si è sottoposto a marzo per rimuovere il tumore al pancreas, il 32enne rapper milanese non ha perso tempo. Un paio di telefonate agli amici Tananai e Mara Sattei ed ecco che con La dolce vita, uscita il 3 giugno, il campione dei tormentoni ha impacchettato un altro successo da spiaggia. È presto per i bilanci, ma al giro di boa siamo alle porte di agosto la gara si preannuncia un testa a testa.

DUELLO Fedez ha subito messo la freccia a sinistra per superare Rhove: La dolce vita, oltre a essere da un mese il brano più trasmesso dalle radio per EarOne, è da sei settimane al primo posto della classifica Fimi/Gfk dei singoli più ascoltati in Italia e negli ultimi sette giorni ha totalizzato una media di 438 mila streams al giorno (ha già vinto un Disco di platino). Le mancano 38 milioni di ascolti per raggiungere Shakerando e superarla. Gli altri? Rincorrono da lontano. La rivelazione sono i Pinguini Tattici Nucleari, con Giovani Wannabe: uscito il 27 maggio, il primo tormentone estivo della band di Ringo Starr è a 18,6 milioni di ascolti su Spotify, ha vinto un Disco di platino e questa settimana in radio è secondo solo a Fedez.

RHOVE

RADIO Tropicana dei Boomdabash e Annalisa, uscita il 9 giugno, gira in radio, ma su Spotify è ferma a 9 milioni (quanto basta per ottenere un Disco d'oro). Jovanotti dopo il boom di I Love You Baby (27,6 mln di stream), Disco di platino, cerca il bis con Sensibile all'estate, uscita il 21 giugno ed entrata subito in alta rotazione. Lo stesso fa Irama con Pampampampampampampampam - si intitola davvero così - dopo 5 gocce con Rkomi (30,6 mln). Elisa, che il 6 maggio ha aperto le danze con Litoranea (1,9 mln), resiste in radio a uscite più recenti, da La ola di Gianni Morandi (con lo zampino dello stesso Jovanotti) a Hula-Hoop di Carl Brave e Noemi (ci riprovano dopo Makumba). In radio tiene anche Tribale di Elodie: ma nonostante la grande esposizione mediatica, il suo singolo dal 9 giugno ha totalizzato solo 7,1 milioni di ascolti su Spotify.

ELODIE

Forse in vista dell'album bisognerà rivedere qualcosa. L'anno scorso spopolò insieme a Sfera Ebbasta con Mi fai impazzire, prima del trionfo insieme a Mahmood con Brividi: da solo Blanco sembra faticare un po', con Nostalgia. Nonostante le aspettative, la canzone uscita il 3 giugno non ha centrato la vetta della classifica settimanale Fimi/Gfk: 15,5 milioni di ascolti finora, che gli hanno permesso di aggiudicarsi il Disco d'oro pur senza la spinta delle radio (per EarOne questa settimana è sedicesima).

E i Maneskin? Supermodel, uscita il 13 maggio, ha totalizzato su Spotify 72,8 milioni di ascolti, di cui solo 9,4 milioni in Italia. In confronto i 5 milioni di Camera 209 i 6,2 milioni di No stress, uscite nello stesso periodo, fanno sembrare le canzoni di Alessandra Amoroso e Marco Mengoni che pure non si sono esibiti al Coachella o prima dei Rolling Stones due hit di questi tempi strani. Il rush finale potrebbe riservare altre sorprese.

