QUALCOSA È ANDATO STORTO, TANTO PER CAMBIARE - MA LO FANNO APPOSTA? IL VOUCHER DI DAZN PER L’INDENNIZZO DOPO I DISSERVIZI NON FUNZIONA: SULLO SCHERMO APPARE SOLO "ERRORE 500" - L'AZIENDA AVEVA PROMESSO UN RIMBORSO A CHI NON ERA RIUSCITO A VEDERE SAMPDORIA-NAPOLI E TORINO-LAZIO: ALLA FINE È ARRIVATO UNO SCONTO DI 20 EURO, PECCATO CHE NON VADA - LA REPLICA: "C’È PICCO DI TRAFFICO, RIPROVATE". E DOPO DUE ORE...

Monica Colombo per www.corriere.it

«Ciao Xxxx, sappiamo che giovedì 23 settembre tra le 18.30 e le 19.00 hai riscontrato difficoltà ad accedere alla nostra App. Ci scusiamo per l’accaduto e, come annunciato già nel tardo pomeriggio di giovedì, oltre ad esserci attivati prontamente per risolvere la problematica, abbiamo deciso di indennizzare tutti i clienti che hanno subito il disservizio.

Per questo motivo ti offriamo la possibilità di richiedere un voucher gratuito del valore di 20€ utilizzabile sullo Store Digitale del tuo fornitore terzo di servizi di pagamento alle condizioni da questo applicate. Per richiedere il tuo voucher clicca qui sotto e acconsenti alla ricezione del voucher sulla pagina web dedicata entro il 01/11/2021».

Questa è la comunicazione che Dazn, dopo i disservizi riscontrati nella visione di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio della settimana scorsa, durati circa 35 minuti, ha inviato oggi via email ai suoi abbonati.

Peccato che cliccando sul tasto giallo per ottenere il voucher compaia una schermata con un errore. Insomma, neanche il promesso indennizzo funziona. Una vera beffa anche perché a questo punto il cliente non può fare più niente.

La settimana scorsa Dazn era corsa ai ripari tempestivamente confermando «che tutti i clienti impattati ovvero coloro che non sono riusciti ad accedere all’App fino al ripristino del servizio, potranno usufruire di un mese di visione senza ulteriori costi aggiuntivi.

Tali utenti riceveranno nel corso dei prossimi giorni, direttamente da Dazn, una comunicazione via e-mail a conferma dell’offerta di un mese gratuito». Peccato che anche questa sembri scontrarsi con dei problemi tecnici.

La ott spiega che il disservizio si è registrato a causa del picco di traffico che si è verificato simultaneamente quando molti utenti che hanno ricevuto la mail con la comunicazione di rimborso hanno avviato la procedura.

Dazn consiglia di aspettare qualche ora prima di effettuare un nuovo tentativo e completare l’operazione. E in effetti, dopo circa due ore e mezza dalla ricezione della email, il tasto torna a funzionare e consente di attivare un’altra email che l’azienda invierà nei prossimi sette giorni.

I grattacapi per Dazn non finiscono qui. Oggi l’Upa, l’associazione tra le maggiori imprese che investono in pubblicità, ha evidenziato la propria dura posizione nei confronti della app che trasmette in streaming le dieci partite del campionato.

«Dazn? È in fuorigioco», ha dichiarato Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente dell’associazione. «Per la prima volta noi non sappiamo quanti siano gli abbonati alla pay tv. Né sappiamo quanti siano per davvero le persone che guardano le partite. È una situazione nebulosa e a noi di Upa non piace l’opacità».

Il nodo, com’è noto, è legato alla discrepanza fra i dati certificati dall’Auditel e quelli raccolti da Nielsen e poi diffusi dalla web tv, discrasia che ha già richiamato l’attenzione dell’Agcom.

Nella frammentazione dei device connessi per la visione delle partite, l’Upa insegue «un modello unico di rilevazione». Nel mirino anche la qualità del servizio offerto. «Il calcio non si può interrompere né può essere rallentato perché perde la sua essenza» prosegue Sassoli de Bianchi.

«Il pathos è dato dalla diretta. Qualunque cosa la interrompa, fa calare l’emozione e arrabbiare il pubblico». Sul tema, l’ott si dimostra aperta al dialogo, mostrando alle aziende che investono nella pubblicità massima cooperazione e collaborazione.

Nonostante il tema non sia all’ordine del giorno, se ne parlerà nell’assemblea di Lega convocata oggi da Paolo Dal Pino e in programma nel centro di produzione televisiva della Lega a Lissone il 7 ottobre prossimo.

