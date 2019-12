A QUALCUNO PIACE CRACCO – DOPO LA FERRAGNI, 'AMAZON PRIME VIDEO' PENSA A UN DOCUFILM SULLO CHEF (E SU TIZIANO FERRO) – IL GEORGE CLOONEY DEL SOFFRITTO E’ REDUCE DAL FLOP DEL COOKING SHOW SU RAI2 – L'IDEA DI SPARIRE COME UNA ROCKSTAR ALL’APICE DELLA CARRIERA, IN STILE MINA – LA CHICCA: DA GIOVANE VOLEVA ISCRIVERSI AL SEMINARIO, MA NON AVEVA I SOLDI - A CONSIGLIARGLI DI TENERE LA BARBA LUNGA È LA…

Alessandra Menzani per “Libero Quotidiano”

carlo cracco

Un film-documentario in cui potrà sentirsi semplicemente Carlo? O in cui sarà a tutti gli effetti Carlo Cracco? Un dilemma che toglie il sonno, di cui al momento non è dato avere risposta.

Quello che invece abbiamo appreso è che la tv online Amazon Prime Video dopo il documentario Chiara Ferragni Unposted ha intenzione illuminare le vite di due italiani che, in ambiti diversi, hanno lasciato il segno.

galleria cracco 1, giovanni ozzola, through a day, ritratto, ph carmine conte

Il sito del sempre bene informato DavideMaggio.it rivela che la divisione "Unscripted" di Amazon Prime Video, guidata da Nicole Morganti, sta lavorando a due progetti che punteranno i riflettori su Carlo Cracco e Tiziano Ferro.

galleria cracco 3

Lo chef stellato, ex MasterChef, e il cantante di Latina sono in trattativa per due produzioni firmate Banijay Italia. Se da un lato per Cracco e per la stessa Amazon si tratta di un colpaccio, dall' altro non si può non ricordare la più recente delle imprese televisive del George Clooney del soffritto.

In fuga da MasterChef, dove il ruolo di giudice l' aveva stufato, lo chef era planato su Raidue con uno show da protagonista assoluto, ma gli ascolti avevano fatto cilecca.

Il cooking show Nella mia cucina non aveva convinto il pubblico. Gli ascolti delle prime puntate del programma, tra il tre e quattro per cento di share, gli sono stati fatali e la trasmissione era stata spostata.

Cracco, che ha appena lanciato il suo terzo ristorante a Milano (Carlo e Camilla in Duomo) non ne fa sicuramente una malattia. Anche perché ha ben altri progetti.

CARLO CRACCO RIMPROVERA UN CONCORRENTE A HELLS KITCHEN

Tipo sparire come una rockstar, in stile Mina, Lucio Battisti, Syd Barrett. Anche lui vuole lasciare all' apice della carriera. «Starò via almeno quattro anni, la volta dopo otto, fino a scomparire», aveva detto pochi mesi fa, «ho accettato di fare questo programma perché il produttore è Scavolini, brand con cui collaboro da anni». Mica scemo.

Cinquantaquattro anni, tre Stelle Michelin, vicentino figlio di un ferrotranviere, Cracco lavora nelle cucine da quando ha 16 anni. Inizia con la gavetta nel ristorante di Gualtiero Marchesi, poi va in Francia, dove vive per tre anni, ottiene due stelle Michelin all' Enoteca Pinchiorri a Firenze, torna con Marchesi, ottiene una terza stella al ristorante Le Clivie di Piobesi d' Alba, lancia a Milano il "Cracco Peck", che oggi si chiama solo "Cracco".

carlo cracco 1

Diventa una star in Italia grazie a Masterchef. Pochi sanno che da giovane voleva iscriversi al seminario, ma non aveva i soldi. E' sua moglie Rosa Fanti, una sveglia romagnola che gli fa da manager, a consigliargli di tenere la barba lunga. Un look che è stato per lui la ciliegina sulla torta.

