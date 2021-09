22 set 2021 17:00

QUALCUNO SALVI LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - IL QUOTIDIANO DI BARI PIÙ DIFFUSO IN PUGLIA E BASILICATA È ANCORA CHIUSO PER UNA GUERRA DI RICORSI E CARTE BOLLATE TRA I FRATELLI LADISA E IL GRUPPO MICCOLIS - SI ALLUNGANO I TEMPI PER IL RITORNO IN EDICOLA DEL GIORNALE CHE VANTA 134 ANNI DI STORIA, DURANTE I QUALI NON AVEVA MAI INTERROTTO LE PUBBLICAZIONI, NEPPURE DURANTE IL FASCISMO: REDATTORI E POLIGRAFICI SONO SENZA LAVORO DA DUE MESI. INTANTO CALTAGIRONE...