Gianmaria Tammaro per Dagospia

THE IRISHMAN AL PACINO ROBERT DE NIRO

Qualcuno si aspettava che alla Mostra del Cinema di Venezia arrivasse anche Martin Scorsese con il suo The Irishman, kolossal da 140 milioni di dollari. Il regista americano, però, è ancora alle prese con la post-produzione (pare che ci voglia veramente tanto per ringiovanire Al Pacino, Joe Pesci e Robert De Niro con il computer), e non finirà prima dell'inizio di ottobre. In compenso, però, gira voce che verrà comunque in Italia, ospite dell'amico Antonio Monda, per presentare il film targato Netflix alla Festa del Cinema di Roma.

