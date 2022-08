QUANDO C'E' PROFUMO DI MARATONA POLITICA, MENTANA E' SEMPRE IN AGGUATO! - IL “MITRAGLIA” S’È DETTO DISPONIBILE A OSPITARE I LEADER DEI 4 POLI IL 23 SETTEMBRE SU LA7 DOPO CHE È DEFLAGRATA LA POLEMICA PER IL DUELLO LETTA-MELONI IN PROGRAMMA SU RAI1 DA BRUNO VESPA IL 22 SETTEMBRE – L'AGCOM FA SAPERE CHE INTERVERRA' SULLA QUESTIONE, CON TUTTA CALMA…

Ivano Lettere per il “Corriere della Sera”

Due le novità: la disponibilità di Mentana a ospitare i leader dei 4 poli su La7 e l'intervento dell'Agcom. La tensione sui duelli tv resta alta e il confronto tra Letta e Meloni (programmato per il 22 settembre) sulla Rai nello studio televisivo di Vespa continua ad agitare la campagna elettorale.

Ieri mattina, dopo aver chiesto l'intervento del presidente della Vigilanza, il deputato di Italia viva Michele Anzaldi ha scelto Twitter per dare sfogo all'indignazione: «Se ne parla da 24 ore ma l'Agcom non si è degnata di fare neanche un comunicato, a che serve questa costosissima Authority se invece di esercitare la propria funzione sta in ferie a oltranza?». Una domanda che vaga nell'etere per alcune ore. Poi arriva la risposta dell'autorità chiamata in causa: «Nella prossima riunione, già convocata per mercoledì 24 l'Agcom esaminerà i dati di monitoraggio riferiti alla campagna elettorale e gli esposti e le segnalazioni pervenute».

Nello stesso tweet, Anzaldi si congratula con Enrico Mentana «per la professionalità giornalistica nel dare disponibilità a ospitare il confronto a quattro». Il direttore del Tg de La7 è infatti sceso in campo, «pronto ad ospitare in prima serata, venerdì 23 settembre i leader dei quattro poli per un confronto finale. Se vorranno, sarà diretto». La proposta non passa inosservata.

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, senza indugiare, accetta l'invito, tanto più dopo aver appreso «da un'intervista di Bruno Vespa (pubblicata su La Stampa , ndr) che da tempo Letta e Meloni lavorano a un accordo per fare un confronto da soli, a lume di candela, in prima serata in Rai, servizio pubblico». Dopo circa 48 ore, la bagarre politico-mediatica vede aggiungersi altri attori. Come Clemente Mastella, leader di Noi di Centro, che con una lettera ai vertici dell'azienda di Viale Mazzini annuncia un suo sciopero della fame «se le regole sulla parità di accesso fossero disattese».

Anche il segretario della Lega, Matteo Salvini, non rinuncia a dire la propria, e si dice d'accordo sulla prospettiva di un confronto televisivo allargato. Lo spiraglio aperto da Mentana, però, non smorza le polemiche: «I talk televisivi non sono repubbliche indipendenti - sottolinea il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni - a Viale Mazzini dovrebbero ricordarlo sempre».

