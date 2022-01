24 gen 2022 18:36

QUANDO' MORETTI INVOCO'...IL CAZZO! - HABER MEMORIES: "ANDAI AL CINEMA CON NANNI MORETTI PER VEDERE "LA CICALA" DOPO IL DISSEQUESTRO PER UN NUDO INTEGRALE. NANNI VOLEVA SCOPRIRE PERCHÉ UN FILM COME QUELLO INCASSASSE COSÌ TANTO. NONOSTANTE LA CENSURA, IL FILM MOSTRAVA IN DIVERSE SCENE QUALCHE CULO E UN PO' DI TETTE; A METÀ DELLA VISIONE NANNI URLÒ: "BASTA CON LA FIGA, ABBIATE IL CORAGGIO DI MOSTRARE ANCHE UN PO' DI CAZZO!". PIANO PIANO LA GENTE INIZIÒ A RIDERE. FU GENIALE…"