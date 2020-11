RITA CELLI per ilrestodelcarlino.it

Un romagnolo tra i cavalieri del trono Over di Uomini e Donne su Canale 5. E’ Simone Bolognesi, riccionese di 41 anni e primo fidanzato di Belen Rodriguez. Era il 2003 e la showgirl argentina, appena arrivata in Italia, aveva solo 19 anni. Incontrò Simone, noto albergatore e organizzatore di eventi a Riccione, e tra loro scoccò subito la scintilla.

La relazione durò due anni, stando ad alcune vecchie dichiarazioni del ragazzo: "Siamo stati insieme due anni dopo il suo arrivo in Italia e prima della sua partenza per Milano. Abbiamo anche convissuto per sette mesi a casa mia. Non parla mai di Riccione, della Romagna e del suo passato qui. Sicuramente avrà pensato, o qualcuno l’avrà convinta, che sia più fashion che gli storici registrino l’inizio della sua carriera in quanto modella milanese e non come cubista riccionese".

Dopo tutti questi anni, Simone non ha ancora trovato l’amore e oggi lo cerca alla corte di Maria. Già nel 2011 Simone era stato a Uomini e Donne come corteggiatore, quando sul trono sedevano Giulia Montanarini e Teresanna Pugliese. Aveva scelto di corteggiare quest’ultima ed erano anche usciti fuori dallo studio una puntata, ma non fu lieto fine. Qualche anno dopo, nel 2013, l’ex di Belén Rodriguez fu fotografato insieme a un altro volto storico del programma: Diletta Pagliano. La ragazza, però, precisò che tra loro c’era solo un rapporto professionale.

Questa sarà l’occasione giusta per trovare il vero amore? Per Bolognesi, Canale 5 è casa: nel 2015 ha anche partecipato al Karaoke condotto da Pintus nelal tappa di Riccione. Simone è uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova stagione, soprattutto per l’intreccio tra 3 pretendenti che provano a contendersi il cuore del bel romagnolo: Daniela, Valentina e Federica.

La platea femminile lo definisce il classico romagnolo playboy, anche il pungente Gianni Sperti ma Simone riesce sempre a valorizzare la sua verità "piccante". Sin dai tempi del liceo Volta di Riccione inizia a organizzare eventi e feste di successo. A tal punto che nel 2003 (anno in cui conosce Belen) prende in gestione un discobar in viale Ceccarini: il Q Caffè.

Dal 2006 torna a occuparsi a tempo pieno di eventi in location esclusive. Con il marchio BQe20 nascono le famose feste "Villa’s Boat" con Villa delle Rose. Proprio con la famiglia Buffagni, Simone trova dal 2010 la sua "residenza" tra Villa e Peter Pan. E’ molto unito alla sua famiglia, albergatori da generazioni, con la quale gestisce l’hotel Derby Exclusive di Milano Marittima.

