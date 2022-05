25 mag 2022 20:22

QUANDO L’ATTUALITÀ SBUGIARDA I TALK - CHE FIGURA PER FLORIS: IERI A “DIMARTEDÌ” NESSUNO DEI MOLTI OSPITI IN STUDIO HA POTUTO COMMENTARE LA NOTIZIA DELLA STRAGE IN TEXAS. IL MOTIVO È SEMPLICE: IL PROGRAMMA, COME AL SOLITO, ERA QUASI TUTTO REGISTRATO! - IL CONDUTTORE, RIENTRATO DALLA PUBBLICITÀ, HA PROVATO A RIMEDIARE COLLEGANDOSI CON UNA GIORNALISTA, MA POI È DOVUTO PASSARE AL SEGMENTO SUCCESSIVO, GIÀ PRONTO, CON LUCA E PAOLO…