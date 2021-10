QUANDO SI DICE "DARSI UNA MANO" - LA RIVELAZIONE HOT DI RAFFAELLA FICO: AVREBBE BECCATO NICOLA PISU MENTRE SI TRASTULLAVA L’ARNESELLO NEL BAGNO DELLA CASA DEL "GF VIP" – LA SHOWGIRL NE HA PARLATO CON LE ALTRE RAGAZZE (“ERO ROSSA COME UN PEPERONE”) CHE PERÒ HANNO MINIMIZZATO: “SONO COSE NATURALI…”

Da www.liberoquotidiano.it

raffaella fico

Momenti più che imbarazzanti per Raffaella Fico nella casa del Grande Fratello Vip. Anche i concorrenti del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini hanno bisogno dei loro momenti di intimità e a "farne le spese" è stata propro la bella napoletana, ex concorrente del Grande Fratello "normale" diventata famosa una decina di anni fa per il flirt con Mario Balotelli, un rapporto tormentato (con riappacificazione negli ultimi anni) da cui è nata la figlia Pia.

NICOLA PISU

La Fico si sarebbe trovata di fronte a un atto di autoerotismo: protagonista, si dice, Nicola Pisu. Sebbene nella casa, da questa stagione, sia stata allestita una sorta di "stanza segreta" dedicata ai maschietti, per dare libero spazio alle proprie inevitabili pulsioni sessuali, il figlio di Patrizia Mirigliani si sarebbe sistemato nel bagno, condiviso da tutti i concorrenti, sfruttando lo spazio angusto per il proprio piacere personale.

raffaella fico

Peccato che proprio in quel momento sia entrata nella toilette la Fico. Aperta la porta, Raffaella l'ha subito chiusa tornando sul suoi passi "rossa come un peperone" per aver colto in flagrante Nicola. Insomma, la "mano amica" di Giucas Casella di cui parlava Francesca Cipriani qualche giorno fa non è un caso isolato.

La Fico spiffera quanto accaduto alle ragazze, e Manila Nazzaro rivela che Alex Belli ha definito "cose naturali" certi atteggiamenti maschili, anche se certe cose andrebbero fatte la mattina presto. Ora si capisce perché lui è tra i primi ad alzarsi nella casa, è il velenoso commento.

PATRIZIA MIRIGLIANI NICOLA PISU raffaella fico raffaella fico raffaella fico raffaella fico PATRIZIA MIRIGLIANI NICOLA PISU