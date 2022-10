31 ott 2022 15:32

QUANDO SI TOCCA GIUSEPPE CONTE, TRAVAGLIO IMPAZZISCE! – DALLA RUBRICA “MA MI FACCIA IL PIACERE”, SUL “FATTO” DI OGGI: “’IO DI GIUSEPPE CONTE OGGI VORREI NON PARLARE, POSSO? NON RIESCO A PARLARE DI CONTE, SE NO MI ESCONO DELLE NEFANDEZZE CHE IO DA GIORNALISTA NON POSSO DIRE, QUINDI NON MI VA’ (MARIA TERESA MELI DEL CORRIERE DELLA SERA, L'ARIA CHE TIRA, LA7, 26.10). BASTA E AVANZA LA NEFANDEZZA DI DEFINIRSI GIORNALISTA”