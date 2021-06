11 giu 2021 12:57

QUANTA FATICA FA IL “CORRIERE DELLA SERA” A SCRIVERE CHE E’ STATA DAGOSPIA A DARE LA NOTIZIA DI AUGUSTO MINZOLINI IN POLE PER LA DIREZIONE DE “IL GIORNALE” - INVECE DI CITARE QUESTO DISGRAZIATO SITO, IL QUOTIDIANO DI URBANETTO CAIRO SI PRODUCE IN UNO STITICO “CIRCOLA IL NOME” - BENE, BRAVI, BIS: FATE "CIRCOLARE"…