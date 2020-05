QUANTI HANNO FATTO COME MORGAN? “DURANTE LA QUARANTENA MI SONO LAVATO SOLO DUE VOLTE’ - LA RIVELAZIONE IRONICA DEL CANTANTE A ‘VIENI DA ME’ FA SOBBALZARE LA BALIVO: “È DISGUSTOSO. LA GENTE STA MANGIANDO A QUEST'ORA...”. MORGAN RINCARA LA DOSE: “NON TROVO IL MIO LIBRO, PERCHÉ L'HO LASCIATO NEL BIDET. NON LO USO DA UN PO'...”- POI RICOSTRUISCE LA SERATA DI SANREMO E IL ‘BUGOGATE’...

Emiliana Costa per www.leggo.it

morgan bugo

Morgan è stato ospite in collegamento a Vieni da me per presentare il suo libro La casa gialla. L'artista si è raccontato a tutto tondo, dalla nascita della terza figlia Maria Eco, a nuovi retroscena sulla lite con Bugo a Sanremo.

Sul festival, ecco le sue parole: «Dietro le quinte - racconta Morgan - ho incontrato Fiorello, che mi ha animatamente chiesto cosa stesse succedendo. Il mio problema era rimuovere i fogli che mi incolpavano del casino combinato. Ma in quel momento sul palco c’erano Amadeus e Fiorello che cercavano Bugo. Un assistente li ha nascosti e li ha buttati in un campo di grano. Li abbiamo recuperati nei giorni successivi e li abbiamo venduti all’asta per beneficenza».

morgan

Poi, la dichiarazione che fa sobbalzare gli ospiti in studio. «Durante la quarantena - rivela ironico Morgan - mi sono lavato solo due volte...». Caterina Balivo, incredula, commenta: «È disgustoso, la gente sta mangiando a quest'ora...». Morgan rincara la dose: «Non trovo il mio libro, perché l'ho lasciato nel bidet. Non lo uso da un po'...». Risate in studio.

