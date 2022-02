IN UN NOTO HOTEL DELLA CITTÀ NON È PASSATO INOSSERVATO IL CONTINUO VIAVAI DI BELLISSIME SIGNORINE. ESCORT DI PROFESSIONE, ASSICURANO. CHI DOVEVANO INCONTRARE?

Giuseppe Candela da Sanremo per Dagospia

DRUSILLA FOER DICE NO AD ARMANI E VALENTINO

Il suo arrivo al Festival è stato preceduto da polemiche anche politiche, domani Drusilla Foer affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston. Gira voce che l'alter ego di Gianluca Gori per la sua partecipazione abbia detto due no molto importanti a marchi che pesano nella moda: Valentino e Armani, rinunciando dunque a un bel po' di soldini. Un no per scelta, quella di affidare il suo look allo storico atelier fiorentino che la veste da sempre.

LAURA PAUSINI, IL LANCIO DELL'EUROVISION E I "MALIGNI" SANREMESI

Questa sera Laura Pausini salirà, ancora una volta, sul palco dell'Ariston. Una promozione musicale ma soprattutto l'annuncio ufficiale della sua conduzione all'Eurovision 2022 di Torino con Mika e Alessandro Cattelan. Gira voce che la cantante dal curriculum internazionale avrebbe preferito una ospitata e un lancio in solitaria. Sarà vero o saranno le solite voci messe in giro dai maligni sanremesi?

IVA ZANICCHI A SANREMO PRODOTTA DA SUA FIGLIA MICHELA

L'aquila di Ligonghio questa sera tornerà al Festival con il brano "Voglio amarti". A produrre la canzone è un'etichetta discografica speciale: la Luvi Records, fondata da sua figlia Michela. Quando si dice tutto in famiglia...

RADIO RAI NON PRENDE BENE LA PRESENZA DI PAOLA DI BENEDETTO

Dalle parti di Radio Rai, in particolare zona Radio 2, in molti non avrebbero gradito la presenza al Festival di Paola Di Benedetto. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata scelta alla conduzione del PrimaFestival con Roberta Capua e Ciro Priello. La Di Benedetto è una voce del gruppo Rtl 102,5, competitor di Radio 2. Cosa che non sarebbe passata inosservata.

ECCO QUANTO INTASCANO I CANTANTI IN GARA PER SALIRE SUL PALCO DELL'ARISTON

Sanremo non si fa certamente per soldi ma gli artisti in gara ricevono ovviamente un cachet. Quanto intascano i venticinque big di questa edizione? Le case discografiche ricevono dalla Rai circa 50 mila euro per ogni cantante in gara, fino allo scorso anno per i partecipanti nella sezione nuove proposte ottenevano 25 mila euro.

SAVERIO RAIMONDO RIMBALZATO IN SALA STAMPA

Il comico Saverio Raimondo, voce anche di Radio Rai, è stato letteralmente rimbalzato all'ingresso dalla sala stampa. In Riviera è giunto per raccontare il Festival a modo suo per Il Foglio ma è rimasto fuori dalla sala del Casinò che quest'anno ospita un numero ridotto di giornalisti.

ATTORI DELLE FICTION A SANREMO 2022 SENZA CACHET

Nino Frassica, Raoul Bova e Claudio Gioè nella prima serata. Spazio nelle prossime a Luca Argentero, Lino Guanciale, Anna Valle ma anche a Margherita Mazzucco e Gaia Girace de L'Amica Geniale. Rai1 usa l'evento degli eventi per lanciare le sue nuove fiction e prova a riempire i buchi in scaletta con volti noti e amati dal pubblico della prima rete del servizio pubblico. In promozione dunque in Riviera tutti gratis, senza percepire alcun cachet.

TV2000 FA "CONCORRENZA" AL FESTIVAL: IL ROSARIO IN DIRETTA DA SANREMO

Le vie di Sanremo sono infinite. Superano anche le reti. Anche Tv2000 darà spazio alla città ligure, l'emittente della Cei accenderà le sue telecamere in diretta questa sera alle 20.50 per trasmettere il Santo Rosario, precisamente dal Santuario Madonna della Costa e la preghiera sarà presieduta da monsignor Antonio Suetta. Mentre sul palco dell'Ariston salirà il primo cantante in gara, su Tv2000 in contemporanea si pregherà dalla città dei fiori. Effetto Sanremo sui palinsesti italiani.

PER DARGEN D'AMICO SI TEME L'EFFETTO FERRAGNI-FEDEZ

"Fottitene e balla" canta Dargen D'Amico. Un brano che sembra scritto per Serena Bortone, una canzone che potrebbe crescere in classifica con il passare delle serate. C'è chi teme l'effetto Ferragni-Fedez, l'artista in gara è infatti amico e collaboratore del rapper-imprenditore-influencer. L'endorsement dei Ferragnez potrebbe spingerlo moltissimo al televoto.

INDOVINELLI

1) In un noto hotel della città, situato nella lunga via Matteotti, dove si trovano numerosi addetti ai lavori, non è passato inosservato il continuo viavai di bellissime signorine messe in tiro. Escort di professione, assicurano. Chi dovevano incontrare?

2) E' salita sul palco dell'Ariston nel corso della prima serata e molti si sono soffermati sui suoi denti. "Se li è rifatti all'estero, nell'Europa dell'est pagando pochi spicci", ci fa sapere una signora dei salotti milanesi. Di chi stiamo parlando?

