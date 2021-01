QUANTO PRENDE ANTONELLA ELIA PER FARE "LA STRONZA" – ROBERTO ALESSI: “NON CREDO CHE LEI SIA COME LA SI VEDE AL "GRANDE FRATELLO VIP", COSÌ CATTIVA. A SAMANTHA DE GRENET LE HA RINFACCIATO DI AVERE UN'ETÀ, DI AVER FATTO LA PUBBLICITÀ AL GORGONZOLA, DI ESSERE INGRASSATA, DI ESSERE UNA “BORGATARA RIPULITA”. MI DICONO CHE PRENDA 15MILA EURO A PUNTATA PER FARE LA CATTIVA. QUEI SOLDI SE LI GUADAGNA TUTTI FINO ALL'ULTIMO CENTESIMO…” - VIDEO

Roberto Alessi per liberoquotidiano.it

Non credo che Antonella Elia, che di persona mi sembra una donna a modo, sia come la si vede al Grande Fratello Vip, così crudele, cattiva. Insultando Samantha De Grenet le ha rinfacciato di avere un'età (l'alternativa, toccando ferro, è morire giovani), di aver fatto la pubblicità al gorgonzola (e mi piace da pazzi), di essere ingrassata (tutti ci siamo inquartati con il lockdown), «che piacere darle della str***za» (con una che ha un figlio di 16 anni che ascolta da casa non si fa), «borgatara ripulita», ma perché chi vive in borgata è sporco? Mi dicono, spero per la Elia, che sia vero, «Prende 15mila euro a puntata per fare la cattiva». Se li guadagna tutti fino all'ultimo centesimo.

