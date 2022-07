QUANTO È ROCK LEOPARDI! – IN CONCERTO A POMPEI L'INTRAMONTABILE PATTI SMITH HA RECITATO “L'INFINITO” IN INGLESE – MA LA “POETESSA DEL ROCK” SI È RAMMARICATA PER NON AVER POTUTO VISITARE LE TOMBE DI LEOPARDI E DI VIRGILIO A MERGELLINA PERCHÉ CHIUSE (CI FACCIAMO SEMPRE RICONOSCERE): "TORNERÒ QUANDO SARÀ APERTO. È UN POSTO SACRO DEDICATO ALLA POESIA E AI POETI” – VIDEO

Gianni Valentino per https://napoli.repubblica.it/

patti smith a pompei

Patti Smith e la sua poesia rock seducono i 1750 spettatori del teatro grande degli Scavi di Pompei. L'artista americana, antifascista e ambientalista, da sempre attivista sociale, raccoglie l'abbraccio dei fan accorsi nella cittadina vesuviana.

Intona "Dancing Barefoot" e "Pissing In a River", "Because the Night" e "Gloria" e "People Have the Power" nel finale, mentre redarguisce la security perché non deve impedire alla gente di raggiungere il palco per danzare e cantare insieme a lei. "Sono qui per fare il mio lavoro e il mio lavoro siete voi", indicando la sala.

Patti Smith a Pompei: "Rammaricata perché la tomba di Virgilio e Leopardi chiusa"

Esegue due omaggi a Bob Dylan e uno a Neil Young. Poi fa i cori per un tributo a Lou Reed, quando a cantare "Walk on the Wild Side" è il bassista-tastierista (Tony Shanahan).

patti smith a pompei 2

Sul palco brillano anche il figlio della Smith, Jackson Smith (chitarra) - concepito con Fred Smith degli MC5 - e Seb Rochford (batteria). E man mano che il concerto si snoda fra tenerezze e aspre canzoni "contro le morti dei bambini uccisi dalla cultura delle armi da fuoco, specialmente nel mio Paese", sostiene Smith in gran forma vocale, ecco che compaiono due indimenticabili reading di poesie.

Il primo, per il 25esimo anniversario della sua morte, è la "Nota a URLO" di Allen Ginsberg, "il mio amico e mio insegnante e attivista", ribadisce la cantautrice. E la platea si incendia ascoltando "Santa la soprannaturale ultrabrillante intelligente gentilezza dell'animo". Poche canzoni più tardi ecco la sorpresa.

LEOPARDI

Smith esprime prima il suo rammarico perché per mesi ha desiderato fare una visita alla Tomba di Virgilio e di Leopardi a Mergellina e invece ha trovato il sito museale chiuso e sbarrato.

Il pubblico ride amaro per non disperarsi apertamente di fronte a tale smacco internazionale. "Vuol dire che quanto prima dovrò tornare e spero sarà aperto. Vi invito a fare altrettanto - rivolgendosi ai fan - perché è un posto così sacro nonostante non vi sia traccia di religiosità. Lì si sente la grazia perché è uno spazio dedicato alla poesia e ai poeti".

Così prova a mitigare il dolore intonando i versi, in inglese, dell'Infinito leopardiano.

patti smith a pompei 3

patti smith patti smith a pompei 4 patti smith prima alla scala tosca PATTI SMITH E LA FIGLIA OMAGGIANO L'ITALIA patti smith 1 patti smith prima alla scala tosca patti smith canta con giovanni caccamo foto di bacco (11) patti smith canta con giovanni caccamo foto di bacco (1) patti smith 1 patti smith patti smith canta con giovanni caccamo foto di bacco (10)