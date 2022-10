"MI HA BUTTATO I SOLDI SUL LETTO COME UNA PUTTANA E CACCIATA VIA.

Da liberoquotidiano.it

CRISTINA QUARANTA 14

"Mi ha buttato i soldi sul letto come una putt**a e cacciata via": Cristina Quaranta ha parlato della fine di una sua relazione di tre anni nella puntata del GfVip andata in onda ieri sera su Canale 5. L'ex volto di Non è la Rai, dopo il successo dei primi anni di tv, è rimasta a vivere a Milano e lavora in un ristorante romano. Il compagno a cui fa riferimento la showgirl nel suo racconto non è l'ex marito e padre della figlia Aurora. Si tratterebbe di un uomo misterioso che le ha spezzato il cuore.

Durante la diretta, l'ex star di Non è la Rai ha ripercorso insieme al conduttore del reality, Alfonso Signorini, le tappe di questa storia: "Siamo stati insieme tre anni, tre anni meravigliosi, mille giorni unici in cui sono tornata ad avere le farfalle nello stomaco, sembravo una ragazzina di 15 anni per quanto fossi innamorata". Poi, all'improvviso, lo choc: "L’uomo con cui stavo voleva un figlio e io a 45 anni avevo comunque deciso di darglielo, la settimana dopo però mi dice ‘Cri non ti amo più, togliti dai cogli**i e fai le valigie!’".

CRISTINA QUARANTA 2

"Mi ha lanciato sul letto 5mila euro in contanti come se fossi una putt**a e mi ha cacciata di casa - ha proseguito la Quaranta, scatenando una reazione di stupore generale -. Era il 6 dicembre del 2017, vivevo ancora con lui, con i suoi figli e con mia figlia. Per tre settimane, mentre cercavo un altro posto dove andare, ho vissuto nella stanza che era di mia figlia Aurora, dormivo e mangiavo sola perché i figli del mio compagno non mi rivolgevano la parola. Non ho mai avuto la possibilità di provare a chiarirmi con lui".

