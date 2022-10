LE QUARANTA VITE DI CRISTINA QUARANTA – DIVENTATA FAMOSA DA RAGAZZINA CON “NON È LA RAI”, È STATA VELINA A “STRISCIA LA NOTIZIA”, NAUFRAGA A “L'ISOLA DEI FAMOSI” E HA FINITO PER LAVORARE COME CAMERIERA – AL “GRANDE FRATELLO VIP” HA RACCONTATO DELLA FINE DELLA RELAZIONE CON UN UOMO MISTERIOSO: “MI HA BUTTATO I SOLDI SUL LETTO COME UNA PUTTANA E CACCIATA VIA”. POI NELLA CASA DEL “GF” HA RICEVUTO LA VISITA DELLA FIGLIA 20ENNE PERCHÉ…

Maria Volpe per www.corriere.it

Cristina Quaranta divenuta famosa grazie a « Non è la Rai» e «Striscia la Notizia» e dopo anni di assenza dal piccolo schermo, ora partecipa al «Grande fratello» e nella ultime puntate ha reso un racconto piuttosto crudo della sua vita privata, legato al suo ultimo ex compagno (non al padre di sua figlia). «Siamo stati insieme tre anni - ha raccontato - tre anni meravigliosi, mille giorni unici in cui sono tornata ad avere le farfalle nello stomaco, sembravo una ragazzina di 15 anni per quanto fossi innamorata».

Lo shock arriva all’improvviso: «L’uomo con cui stavo voleva un figlio e io a 45 anni avevo comunque deciso di darglielo, la settimana dopo però mi dice “Cri non ti amo più, togliti dai cog...e fai le valige!” Mi ha lanciato sul letto 5mila euro in contanti come se fossi una put... e mi ha cacciata di casa. Era il 6 dicembre del 2017, vivevo ancora con lui , con i suoi figli e con mia figlia. Per tre settimane, mentre cercavo un altro posto dove andare, ho vissuto nella stanza che era di mia figlia Aurora, dormivo e mangiavo sola, perchè i figli del mio compagno non mi rivolgevano la parola.

Non ho mai avuto la possibilità di provare a chiarirmi con lui. Lui ha voluto che mi separassi legalmente dal papà di mia figlia, la mia ambizione era avere una vita normale, quindi quando lui mi chiese di separarmi legalmente non voleva che fossi bigama ero felice, mi diceva che si sarebbe occupato di me».

«Non è la Rai», notata da Boncompagni

Cristina Quaranta è arrivata nel mondo dello spettacolo quasi per caso. Ha raccontato: «Era il lontano 1989 ed ho accompagnato mia cugina un giorno a fare un provino per “Domenica In”, stavano cercando una ragazza pompon. Gianni Boncompagni mi notó subito e mi chiese se volevo partecipare al programma, io accettai. Da lì sono diventata valletta insieme a Edwige Fenech del famoso Cruciverbone di Domenica In all’epoca condotta da Gigi Sabani. In tutto ciò mia cugina fu scartata e per questo non ci parliamo più da allora”. Poi il grande successo con Ambra Angiolini e tutte le altre ragazzine.

Il matrimonio con Matteo De Stefani

Cristina Quaranta è stata sposata con Matteo De Stefani dal 2001 al 2013. Dal loro amore è nata la figlia Aurora, che oggi ha 20 anni. Nonostante il matrimonio sia finito, sono rimasti in ottimi rapporti. Il matrimonio tra Matteo De Stefani e Cristina Quaranta risale al 2001. L’imprenditore e l’ex volto di «Non è la Rai» si sono conosciuti a Milano, dove la donna si era trasferita per fare la Velina nel programma «Striscia La Notizia».

Al «Grande Fratello Vip», Cristina Quaranta ha raccontato: “Tramite un amico in comune ho conosciuto un uomo, appena l’ho visto ho detto: “Questo sarà mio, lo sposerò”. E così è andata. È un matrimonio che è durato dal 2001 fino al 2013”. Dal loro amore è nata Aurora De Stefani, che lo scorso maggio ha compiuto 20 anni.

Velina a «Striscia la notizia» con Alessia Merz

Nata a Roma il 14 agosto del 1972, Cristina ha 50 anni, portati splendidamente. La sua carriera in televisione è iniziata quando era ancora giovanissima, essendo stata scoperta da Gianni Boncompagni: da Non è la Rai a Striscia la notizia (siamo negli anni ’90) diventando la velina bionda che affiancava la mora Alessia Merz.Come attrice ha interpretato una piccola parte in Stasera a casa di Alice di Carlo Verdone nel 1990 e nella fiction di Italia 1 Classe di ferro.

Un pesce fuori d’acqua

Tempo fa rilasciò una intervista a Dagospia dove disse: « Il ritorno in tv? Se mi chiamano e mi propongono qualcosa che mi piace accetto, altrimenti continuo a fare la mia vita lontana dai riflettori che mi appaga e mi gratifica. Col senno di poi però tornando indietro avrei fatto tutt’altro, sarei rimasta a Roma a fare l’insegnante di educazione fisica.

Non mi è mai piaciuto l’ambiente dello spettacolo, ho pochissimi amici che fanno parte di questo mondo, mi sono sempre sentita un pesce fuor d’acqua. Le persone senza peli sulla lingua come me sono scomode e non volendo cambiare il mio carattere sono stata allontanata e fatta fuori, ma va bene così».

Lontana dal mondo dello spettacolo, Cristina si è guadagnata da vivere in tanti modi: ha lavorato in un negozio di tendaggi e ora fa la cameriera in un ristorante. Una donna coraggiosa e indipendente.

«Isola dei Famosi 3», «una delle mie peggiori performance»

Cristina Quaranta partecipò nel 2005 alla terza edizione dell’Isola dei famosi, reality condotto da Simona Ventura su Rai2. L’ex naufraga aveva 33 anni quando sbarcò in Honduras, era una showgirl e conduttrice televisiva.«L’Isola dei Famosi 3 è stata una delle mie peggiori performance – ha proseguito Cristina Quaranta -. È stata un’edizione ricca di concorrenti con cui non andavo d’accordo e con cui ho avuto forti litigi. Elena Santarelli, Romina Carrisi e Lory Del Santo mi chiesero scusa dopo avermi nominata, ma non so perché lo hanno fatto, forse mi temevano. Pensa che qualche anno fa Simona Ventura mi chiese scusa dicendomi che solo dopo aver partecipato a questo programma come concorrente ha potuto capire certe dinamiche e certe situazioni, nella mia edizione era la conduttrice e mi attaccò più volte durante le puntate».

Trasmissione sportiva, «Maurizio Mosca mi è rimasto nel cuore»

La partecipazione a «Guida al Campionato» a partire dal 1997-1998 proietta il nome di Cristina Quaranta tra i principali volti femminili della televisione legata al calcio italiano. «La persona con cui ho lavorato e che mi è rimasta più nel cuore è stato il grande Maurizio Mosca che purtroppo non c’è più, lo ricordo come un vero gentiluomo ed un gran signore oltre che un eccellente professionista», ha confessato Cristina.

La figlia Aurora la consola al GF

A tirare su il morale della donna ci ha pensato la figlia Aurora, che ai tempi della ferita d’amore raccontata da Cristina Quaranta aveva solo 15 anni. Oggi ne ha 20 e sta per iniziare l’Università per diventare Interior Designer.

«Sono felicissima di essere qui – ha detto alla madre dopo essere entrata nella Casa del Grande Fratello Vip a sorpresa. - In questi giorni ti ho vista un po’ giù e ho pensato che il mio arrivo qui potesse tirarti su di morale. Volevo ricordarti che non sei solo una donna che ha sofferto tanto, ma soprattutto sei una donna con la d maiuscola, fortissima e bellissima. Vorrei che ti guardassi allo specchio la mattina e ti ricordassi quanto sei brava. Siamo tutti fieri di te, sei un esempio da seguire. Spero di renderti fiera come tu stai facendo con me».

