LA QUARANTENA DEI GIUSTI: GUIDA TV PER RECLUSI – SE SIETE PROPRIO PIERINO-DIPENDENTI E, SOPRATTUTTO, SE SIETE SOLI A CASA, NON POTETE CHE GUARDARE IL PORNO-HORROR DI JOE D’AMATO “LA MORTE HA SORRISO ALL’ASSASSINO”, CON LA BELLISSIMA EWA AULIN – MA LA VERA RARITÀ, SEMPRE SU ‘CINE 34’, ARRIVA CON ‘CARNALITÀ MORBOSA’, HARD CHE PENSO STASERA VADA IN ONDA IN VERSIONE SOFT, VEDIBILE SOLO QUANDO VOSTRA MOGLIE È SPARITA IN CUCINA – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

pierino contro tutti 1

Che vediamo oggi? Beh, dopo il ritorno di Bruno Vespa a “Porta a porta”, dopo le pagelle di Aldo Cazzullo ai politici (“Conte 6, Macron 6 ½, boh…) a “Patriae”, dopo le dichiarazioni del Papa che si vede Fabio Fazio (e non Vespa), non ci resta che salutare il benefico ritorno di Pierino-Alvaro Vitali nel superclassico “Pierino contro tutti” di Mariano Laurenti oggi alle 19, 29 su Cine 34 con megacast stracult, il nonno Riccardo Billi, il babbo Enzo Liberti e Michela Miti, allora sedicenne, come supplente bbona.

ewa aulin la morte ha sorriso all’assassino 3

Se siete proprio pierinodipendenti e, soprattutto, se siete soli a casa, non potete che proseguire su Cine 34 con il porno-horror di Joe D’Amato “La morte ha sorriso all’assassino” con la bellissima Ewa Aulin, lo svalvolatissimo Klaus Kinski e Angela Bo, definito “Il primo splatter romantico”, ma anche il primo vero film diretto ufficialmente da Joe D’Amato alias Aristide Massaccesi nonché prodotto da Franco Gaudenzi. Lo stesso Gaudenzi che ha da poco venduto a Mediaset per chissà quanti milioni tutta la sua library stracult, al punto che tutto questo canale Cine 34 è in gran parte composto da suoi film, anche rarissimi, e dalla library del poro Cecchi Gori già pappata da Mediaset anni fa per quattro spicci.

1i tre spietati

Ma la vera rarità, sempre su Cine 34, arriva dopo con la prima assoluta, penso, di “Carnalità morbosa” di Mario Siciliano, hard che penso stasera vada in onda in versione soft, con le specialiste Marina Frajese, Sonia Bennett e la bionda francese Nadine Roussial. Vedibile solo quando vostra moglie è sparita in cucina a preparare la tisana rilassante. Per il resto non posso che segnalarvi oggi pomeriggio su Rai Movie alle 14, 05 un altro capolavoro western italo-spagnolo di José Luis Romero Marchant, “I tre spietati”, con Richard Harrison, il nostro Robert Hundar alias Claudio Undari e Fernando Sancho.

carnalita' morbosa

Quando questi western uscivano Hundar-Undari, castelvetranese alto oltre 1 metro e 90 usciva per il corso centrale di Catania a farsi notare, diceva un po’ malignamente Pippo Baudo, che salì con lui a Roma in cerca di fortuna. Alle 16, 25, su Rete 4, un grande classico mélo per signore anni ’60, “Madame X” di David Lowell Rich prodotto da Ross Hunter con due star del calibro di Lana Turner e Constance Bennett. Rich era un modestissimo regista, ma Lana Turner è ancora una bomba e questo fu l’ultimo film di Constance Bennett.

eccezziunale veramente capitolo 2 3

Alle 17, 35 Rai Movie presenta un avventuroso che non ho mai visto, “Fuga da Zahrain” di Ronald Neame con Yul Brynner e Sal Mineo, una fuga in mezzo al deserto di un leader nazionalista di uno stato arabo condannato a morte. Era stato pensato per Clark Gable con la regia di Edward Dmytryck, poi Gable morì e subentrò Yul Brynner. Per i ciccioefrancodipendenti propongo su Cine 34 “I nipoti di Zorro” di Marcello Ciorciolini con Dean Reed, vero americano che poi scappò in Russia coinvolto in una storia di spionaggio e morì misteriosamente. Il film non ha gran fame, però…

nicole kidman australia

Alle 19, 15 l’alternativa a “Pierino contro tutti” è “Eccezziunale veramente capitolo 2” di Carlo Vanzina. Non è affatto male e ha un gran cast con tanto di Nino Frassica. Per la serata, se non volete vedere il porno horror di Joe D’Amato, tre filmoni, “Assassinio sull’Orient Express” di Kenneth Branagh con megacast su Rai Uno alle 21, 25, “X Men 2” di Bryan Singer su Rai Due e “Australia” di Baz Luhrman con Nicole Kidman e Hugh Jackman su Rai Movie alle 21, 10. Il meno visto è forse “Australia”, una sorta di “Via col vento” con canguri che non andò benissimo, il più riuscito mi sembra “Assassinio sull’Orient Express”, molto classico e con gran direzione di attori. Per chi fosse ancora sveglio e non lo avesse visto ci sarebbe anche alle 01,55 il biopic “Charlot-Chaplin” di Richard Attenborough con Robert Downey jr. su Rai Movie. Allora lo avevo perso al cinema… Tardino, però…

