LA QUARANTENA DEI GIUSTI: GUIDA TV PER RECLUSI - L’UNICA COMMEDIA SEXY DELLA GIORNATA MI SEMBRA SIA ALLE 19,20 “ULTIMO TANGO A ZAGAROL” DI NANDO CICERO, SEMPRE SU CINE 34 OVVIO, CHE SFIDERÀ IL MEGACLASSICO “MISERIA E NOBILTÀ” DI MARIO MATTOLI DA SCARPETTA CON TOTÒ-FELICE SCIOCCIAMMOCCA SU RAI MOVIE, BEL DUELLO…

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo oggi? Anche se è la Domenica delle Palme non mi sembra che i palinsesti delle tv in chiaro o meno ne risentano molto. Certo, non si permettono di scatenarsi come ieri pomeriggio con Edwige Fenech nudissima e Renzo Montagnani arrapatissimo in “La moglie vergine”, e l’unica commedia sexy della giornata mi sembra sia alle 19, 20 proprio “Ultimo tango a Zagarolo” di Nando Cicero, sempre su Cine 34 ovvio, che sfiderà il megaclassico “Miseria e nobiltà” di Mario Mattoli da Scarpetta con Totò-Felice Sciocciammocca su Rai Movie, bel duello.

Mentre per la serata, 21 e qualcosa, lo scontro è tra il potente e nuovo “Mister Felicità” di Alessandro Siani, Rai Movie, lo stravisto “Grandi magazzini” di Castellano e Pipolo con megacast di star, Cine 34, e il notevole “Borg McEnroe” di Janus Metz con Shia Le Boeuf, Sverrir Gudnason e Stellan Skarsgaard su Rai3, bel colpo. Se volete qualcosa di più piccante vedo che su Cielo tv alla stessa ora passa il grandioso “Showgirls” di Paul Verhoeven con Elizabeth Baerkley e Gina Gershom.

Dubito sia la copia integrale, però… Ci si risveglia un po’ la notte, grazie a Corinne Clery in “Histoire d’O” di Just Jaeckin, Cielo tv alle 23, 30, e molto, molto tardi, con Carmen Villani in “La supplente” di Guido Leoni, Cine 34 alle 1, 30, seguito da “L’uccello migratore” di Steno con Lando Buzzanca alle 2, 55. Per chi n volesse sapere qualcosa di come funziona la sanita pubblica in Lombardia non c’è film migliore, infine, di “Pierino medico della Saub” con Alvaro Vitali alle 4 di notte su Cine 34.

Ma torniamo al pomeriggio. Perché alle 14, 10 Iris presenta il bellissimo “Una storia vera” di David Lynch col vecchio Richard Farnsworth che per andare a trovare Harry Dean Stanton prende il suo trattorino, un John Deere, e si incammina per le strade d’America. Lo adorai al Festival di Cannes. Farnsworth, già malato mentre girava il film, morì poco dopo. Alle 14, 35 La7 passa un classico degli anni ’50, “Gli ammutinati del Caine” di Edward Dmytryk con Humphrey Bogart che gioca nervosamente tutto il tempo con le biglie di ferro, Van Johnson e Fred McMurray.

Un po’ teatrale, ma solido. Intorno alle 15 bella sfida tra il disaster movie “Panico allo stadio” di Larry Peerce, che era stato un regista importante una decina d’anni prima, con Charlton Heston, John Cassavetes, Gena Rowlands e Martin Balsam, Rete 4, uno dei più recenti Asterix, “Asterix e Obelix: Al servizio di Sua Maestà” di Laurence Tirard con Gerard Depardieu, Catherine Deneuve, Rai Movie 15, 55, e l’ultimo grande film di Diego Abatantuono in versione terrunciello, l’incredibile “Attila flagello di Dio” di Castellano e Pipolo che tutti i seguaci stracultisti conoscono a memoria, Cine 34.

Un occhio a Rita Rusic quando scende dall’albero. Vi spingerei su “Panico allo stadio”, un film violentissimo nel ricordo di allora, tanto che la versione tv venne tagliato quasi della metà, riscritto e rigirato da un altro regista con altri attori, addirittura Rossano Brazzi e Joanna Pettet. Peerce tolse il nome. Credo però che passi la versione cinematografica. Alle 16, 25 non c’è battaglia tra la commedia per trentenni “Amore, bugie e calcetto” di Luca Lucini con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Canale 5, e il solido “The Fighter” di David O. Russell con Christian Bale, Mark Whalberg e Amy Adams su Iris.

Ho un ricordo molto triste, invece, del western “Tom Horn” di William Wiard con Steve McQueen, Linda Evans e Richard Farnsworth, Rete 4, un po’ perché si vedeva che lo girò quando già era malato di cancro, un po’ perché era un disastro. Steve McQueen ruppe con ben tre registi, e di peso, come Don Siegel, Elliot Silverstein e James William Guercio (che rimase sul set tre giorni), prima di pensare di girarlo lui, ma non poteva per motivi sindacali e prese il quasi prestanome William Wiard.

Intorno alle 17 e qualcosa guerra aperta tra il capolavoro comico di Carlo Verdone “Bianco, rosso e Verdone” con la Sora Lella, Mario Brega, Angelo Infanti, Cine 34 alle 17, 20, e il grande western di Sergio Sollima “Faccia a faccia” con Gian Maria Volonté e Tomas Milian, Rai Movie alle 17, 50. Tanto lo so che sarete tutti lì a ripetere per la centesima volte le battute di Verdone e della Sora Lella, il “sta mano po’ esse piuma e po’ esse piombo” di Mario Brega, il “par di mutande” di Milena Vukotich… “Faccia a faccia”, invece, era un western politico di gran peso che allora ci prese parecchio a noi ragazzetti di fine anni ’60. Per Sollima, è il suo secondo western, è il film che ha amato di più.

mimmo bianco rosso e verdone

“Forse anche perché l’idea era mia, il soggetto era mio. C’erano Volontè e Milian, e poi William Berger”. Gli unici rimpianti sono legati al tempo, tre ore almeno per dargli un soffio epico. Invece, ricorda Sollima, il film venne molto tagliato, perché era molto più lungo del previsto. Qui Milian (ancora doppiato da Pino Locchi), non fa esattamente Cuchillo, ma una specie di lontano parente capelluto e baffuto, Solomon Beauregard Bennet, un bandito legato al celebre Mucchio Selvaggio. Se la vede con Gian Maria Volontè, che è Brad Fletcher, professore di città, malatissimo, che, vicino a lui, oltre a guarire diventerà un bandito cinico e spietato. Beauregard non lo accoppa subito per un motivo molto semplice: “Moribondo o morto non fa molta differenza, e a me una pallottola in più può sempre far comodo”.

ultimo tango a parigi 1000102

Alle 19, 20 guerra aperta, come ho detto tra “Ultimo tango a Zagarol” di Nano Cicero, Cine 34, e “Miseria e nobiltà” di Mario Mattoli, Rai Movie. Nando Cicero considera il suo film come piuttosto divertente: “L’idea non fu mia, ma di un produttore [Galliano Juso]. Io non ho mai fatto parodie, non volevo farne. Fu lui a portarmi a vedere Ultimo tango a Parigi e io, all’uscita, dissi: ‘Sì, qui bisogna proprio farla, la parodiaì. Parlai anche con amici, poi con Bernardo Bertolucci…”.

showgirls2

E Bertolucci invece disse: “Mi rifiutai di vederlo e non voglio vederlo. Perché è un mito e non deve essere infranto. E poi perché non voglio scoprire che Ultimo tango a Zagarol è meglio di Ultimo tango a Parigi”. Franco Franchi diceva che Bertolucci gli voleva fare causa e che il film venne salvato dalla mediazione addirittura di Carmelo Bene, grande fan di Franco e Ciccio. Franco, sulle pagine de “Il Messaggero”, dichiara che Bene gli ha telefonato per fargli i complimenti per Ultimo tango a Zagarol. “Mi ha detto che altro, il tango a Parigi, al confronto, era una parodia del mio”, (14 ottobre 1973).

Alle 21, abbiam detto, ci sarebbe lo stracultissimo “Showgirls” di Paul Verhoeven con Elisabeth Berkley sul palo della lap dance, Cielo tv 21,20, massacrato al tempo, premiato con una marea di Razzie Awards, e Verhoeven fu il primo regista di peso a andarli a prendere, ma di un divertimento straordinario. Ricordo che venni mandato da Claudio Rinaldi, allora direttore de “L’Espresso”, a visionare il film da solo per un articolone. Fu un cult da subito e non solo per me. Ma penso che il pubblico gradirà più stasera “Borg McEnroe” di Janus Metz, Rai 3 alle 21, 20, e “Mister Felicità” di Alessandro Siani su Rai Movie.

showgirls

La seconda serata vede il divertente “Un’occasione da Dio”, di Terry Jones, con Simon Pegg, Kate Beckinsdale, Robin Williams che doppia il cane alieno Dennis e tutta la banda dei Monty Python, Italia 1 alle 23, contro lo stravisto “I laureati” di Leonardo Pieraccioni, Cine 34, e “Histoire d’O” di Just Jaeckin con la divina Corinne Clery su Cielo tv alle 23, 30. Rai Movie presenta invece il polpettone “Vento di passioni” di Ed Zwick con Brad Pitt e Anthony Hopkins.

Devo dire che, se non volete proprio fare un ripasso di “Histoire d’O”, penso che sia parecchio interessante “Un’occasione da Dio”, strampalata comedy di fantascienza e ultimo film di Terry Jones che se ne è andato pochi mesi fa. Nella notte appaiono commedie sexy di peso, “La supplente” di Guido leoni con Carmen Villani, ad esempio, Cine 34, seguito da “L’uccello migratore” di Steno con Lando Buzzanca e Rossana Podestà. C’è pure il bel western “Appaloosa” diretto da Ed Harris con Viggo Mortensen, lo stesso Harris e René Zellwegger, Rai Movie, 1,05, e proprio tardissimo “Pierino medica della Saub” di Umberto Lenzi con Alvaro Vitali, Italia 1, e “Mia moglie è una strega” di Castellano e Pipolo con Massimo Boldi e Eva Grimaldi. Se gliela fate…