1 – DAI FILM PORNO ALLA QUARANTENA. E ALL'ASTA PER AGGIUDICARSI UN PELO DI MALENA

Dopo aver trascorso qualche giorno di quarantena con Malena, la pornostar ha accettato l’invito di Alessandro Di Sarno e di Roberto Di Stasio Lepre: insieme abbiamo messo all’asta a busta chiusa un suo pelo. Il ricavato verrà devoluto all’associazione “Il giardino delle idee” che aiuta anziani, giovani e famiglie bisognose

- PER IL PELO DI MALENA ALL’ASTA INVIATE LE VOSTRE OFFERTE SCRIVENDO ALL'EMAIL: ILGIARDINODELLEIDEE@LIVE.IT

Abbiamo chiesto a Malena un suo pelo da mettere all’asta a busta chiusa per devolvere il ricavato a un’associazione benefica. Lei ha accettato e ora tocca a voi inviare la vostra offerta a ilgiardinodelleidee@live.it. Il giardino delle idee è un’associazione di Torino che si occupa di aiutare anziani e famiglie con problemi economici, per esempio facendo per loro la spesa in questo momento difficile. Il pelo lo riceverà solo chi si dimostrerà davvero generoso e il termine massimo per presentare la propria offerta è sabato a mezzanotte. Dopo la chiusura dell’asta chi avrà offerto di più, riceverà direttamente dall’associazione le coordinate bancarie per il versamento. Loro poi invieranno il pelo più unico che raro e incorniciato con tanto di autografo di Malena!

Questa idea è venuta al nostro Alessandro Di Sarno che ha trascorso qualche giorno di quarantena con Malena, come potete vedere nel servizio qui sopra. Appena Conte dà il via libera alle visite ai congiunti, ci presentiamo a casa sua. Rompiamo il ghiaccio con un tutorial su come favorire lo squirting in una donna. A questo punto siamo entrati in confidenza e le chiediamo quanto guadagna una pornostar: “Non si parla più di film, ma a scene. Un’attrice sconosciuta può andare da 200/300 euro fino a 1.500/2.000, però il mercato più pagato è in America”. E ci dice anche che in base a ogni tipo di scena c’è un tariffario ben preciso: “La doppia anale è in assoluto la più pagata, io ho debuttato così”.

A questo punto Alessandro Di Sarno le confida di voler continuare la quarantena con lei anche per tutta la notte. Ma non ha né il pigiama, né le mutande “perché mi sono cadute le palle”, dice. Così per sdebitarsi dell’accoglienza le consegna un piccolo regalo: un rossetto vibratore. “Nonostante la quarantena ancora non faccio utilizzo di dildo, sto conservando tutto”. Si è fatta una certa, dopo averci mostrato succhiaclitoride, stimolatori e anelli vibranti ci mettiamo a letto con lei: è il momento delle confidenze. “Le attrici che fanno questo lavoro è perché non hanno vissuto bene il rapporto con il padre. Si sono sentite abbandonate dalla figura principale. Così diventa quasi una vendetta verso gli uomini che diventano oggetto per il proprio successo”.

La notte trascorre ma non come tutti speravano. Al risveglio è il momento di fare sport. Ci dice che lei proprio non è sportiva, allora le proponiamo qualche posizione del kamasutra. Ci racconta tutti i suoi segreti, anche per i preliminari come lo schiaffo sulle chiappe che si deve sentire, ma non fare male. Finalmente le possiamo dire il motivo della nostra visita. In questo periodo di coronavirus, tanti hanno dato il loro contributo. Anche noi vogliamo fare altrettanto con lei, le proponiamo di mettere all’asta un suo pelo, più unico che raro. Il denaro raccolto andrà in beneficenza all’associazione “Il Giardino delle idee”, che aiuta anziani, famiglie e giovani in difficoltà.

Fino alle 24 di sabato 16 maggio potete inviare una mail a ilgiardinodelleidee@live.it con la vostra offerta per aggiudicarvi il pelo di Malena! Solo chi si dimostrerà davvero generoso lo riceverà. Chi offre di più?

2 – ALLE DONNE PIACE PORNO

Malena è una pornostar molto nota, anche se ha iniziato a fare la pornostar solo quattro anni fa, a 33 anni. Prima era un’agente immobiliare di Gioia del Colle, provincia di Bari, poco più di 27,6 mila abitanti. All’epoca il papà era già andato negli Stati Uniti per lavoro. A casa la mamma, oggi sessantenne, con cui ora Malena è in isolamento. Insoddisfazione galoppante, il provino con Rocco Siffredi, le si sono spalancate le porte dell’hard.

«La rinascita», la definisce oggi perché è un lavoro che ha scelto, le piace, anche se le è costato, e le costa, pregiudizi e sofferenze. «È un dono», dice, «mi ha dato la libertà di essere me stessa».

E quando spiega questo concetto, col suo forte accento barese, dà una lezione di vita a tutti: «Molti, soprattutto molte donne, fanno una vita che non vorrebbero fare, magari si vergognano di dire che hanno fantasie erotiche. Non c’è nulla di male, si può amare il sesso, anche trasgressivo, rimanendo semplici e perbene». E quasi filosofeggia quando dice di sentirsi un po’ dottor Jekyll e Mr Hyde perché in lei convivono sia Milena (come la chiamano in famiglia), la ragazza normale che sa stare educatamente seduta a cena senza creare scalpore, sia Malena l’affamata di sesso che si vede sui set porno. «Per essere rispettato, devi rispettare», dice, «sono rispettata come Malena, perché, quando non sono sul set, mi comporto da Milena».

E ora che è in isolamento da oltre sessanta giorni non ha problemi a dire che l’astinenza è sofferenza. «Il sesso mi manca. Certo posso fare da me, ma il sesso è sesso. È fatto di tante sfumature, ci sono odori, sensazioni, io amo sentire l’odore dell’altro. Non sono fidanzata, ma ho persone non fisse con cui intraprendo rapporti».

I mitici trombamici insomma.

«Eh, non so se sul giornale si può dire. Comunque sì. Due, tre, non dieci. Finora non ho potuto vederli. Non è che abbia una vita sessuale privata molto intensa, preferisco far sesso con un compagno con cui ho un rapporto e, viaggiando molto per lavoro, non è facile avere “amici”. Quelli che ho, mi mancano tantissimo».

Ora in isolamento come fa?

«Videochiamate, almeno una volta al giorno, mi diverto molto. Un sex toy solo per me stessa non va bene, ho bisogno di essere guardata. Il sesso è anche sentirsi apprezzata, un’iniezione di orgoglio».

Con sua mamma a Gioia del Colle come procede?

«È dal 29 febbraio che sono qui a casa con lei, mi sembra di essere tornata ragazza. Con mamma ho un buon rapporto, però passare dai tuoi ritmi, a quelli materni, pranzo e cena, è difficile».

Il lavoro è bloccato.

«L’ultimo set hard l’ho concluso il 23 - 24 febbraio con Rocco Siffredi a Budapest, scene bellissime, poi basta. Quando ne ho parlato con Rocco, ci siamo fatti un sacco di risate. Dopo quel set, quando sono tornata in Italia, avevo la febbre a 38. Paura! Temevo di avere il Covid 19. Sono stata ricoverata due giorni al Policlinico di Bari, mi hanno fatto il tampone: negativo. Per fortuna era solo influenza. Ora per fortuna sto bene. E sto continuando a lavorare da casa».

Cioè, cosa fa?

«Sono su una piattaforma on line, dove c’è la possibilità di interagire con me con performance hard e videochiamate. È la prima volta che do la possibilità ai fan di interagire, di solito il pubblico, durante le mie serate, si limita a guardare, fare foto».

Ora fa videochiamate hard?

«Durano 15 - 20 minuti al massimo. Le situazioni sono diverse, l’altro giorno sono stata tutto il tempo solo a chiacchierare. I fan sono curiosi, mi chiamano “dea”, vogliono sapere chi è il personaggio Malena».

E sua mamma è nella stanza accanto. Non è imbarazzante?

«No. Abbiamo una casa grande. Non le dico quello che faccio, lei sa che sono al computer».

Qualcosa magari la immagina.

«Non credo. La generazione di mia madre non concepisce questo modo di fare sesso, quindi neanche riesce a immaginarlo. Con mia madre c’è un equilibrio fondato su un patto: io accetto il suo modo di pensare, lei accetta il mio lavoro, di cui comunque non parliamo. Va bene così. A casa con lei sono Milena e basta».

Lei sa chi sono gli uomini con cui fa videochiamate? Magari sono mariti che si chiudono in bagno con la moglie in cucina.

«Sì, la maggior parte è impegnata, con partner in casa. Ma questa cosa non va giudicata male, come un tradimento, l’uomo che mi cerca sa bene che non mi potrà mai avere, vive un sogno. Me l’ha spiegato una ragazza».

Cioè?

«Prima del lockdown, durante una serata, s’è avvicinata una ragazza. “Guarda sono gelosissima del mio fidanzato”, mi ha detto, “te lo presento perché sei l’unica donna che lui non potrà mai avere”. Per lui ero l’impossibile, un sogno appunto. Guardi che moltissime mie fan sono donne».

Le Malenite, un gruppo molto attivo anche sui social.

«Una grande fortuna. Siamo sempre in contatto. In questo periodo il sabato sera organizziamo sui social la “serata contest”, a tema, ad esempio tutte col tacco, col rossetto, senza pigiama insomma, per sentirsi belle nonostante l’isolamento. Di solito una donna si fa bella per l’uomo. Invece bisogna farsi belle per se stesse. Ecco, considero un mio grande merito l’aver stravolto il concetto di porno».

Cioè?

«Ho affermato che alle donne piace il porno. Sono riuscita a far capire che non sono solo un’attrice hard, ma sono una donna cui piace il sesso. Ho fatto capire che il mio mondo è bello. E anche le altre donne possono raggiungere la stessa bellezza, senza doversi nascondere. Le fan vedono in me una che è riuscita ad affermare i suoi desideri, che ha stravolto la sua vita, che ha sofferto perché la mia famiglia non accettava questa mia scelta, ma che, a furia di parlare e spiegarsi, ce l’ha fatta».

Emancipazione.

«Libertà. La cosa più bella che provo da quando faccio questo lavoro è il senso di libertà. Non perché faccio sesso spesso, ma perché sono me stessa. Voglio che le donne siano se stesse. Cioè: non è che ti devi vestire in un certo modo perché tuo marito vuole così.

Neanche gli imponi il tuo gusto, ma ne parli, ne discuti, raggiungi un equilibrio. Ai primi di marzo ho avuto un lutto importante, è morto il cugino di Rocco (Siffredi, ndr), Gabriele, che per me è stato un padre sia nella carriera, sia a livello personale. L’ultimo messaggio che mi ha scritto è stato: “Hai vinto tu”. Perché mi sento apprezzata per il mio lavoro e integrata in famiglia».

Lo vorrebbe un fidanzato stabile?

«Non lo cerco. Ma se arriva la freccia, mi faccio pungere felicemente. Credo che le cose capitino al momento giusto, quando uno è maturo per viverle».

Il lavoro che fa probabilmente spaventa un uomo.

«Sì, non si sentono all’altezza. Ragionano in termini di misure, performance, durata. Ogni volta che trovo un ragazzo interessante, dopo le uscite a cena, puntualmente dice: “Ma tu sei Malena, sei abituata a Rocco”. Mi crolla il mondo addosso».

Rocco Siffredi è mito del suo campo. In effetti è difficile il paragone.

«Lo dico sempre a Rocco: “Tu mi hai condannata”. Lui scherza: “Pensavo di averti agevolata”. Tutti si spaventano. Con me non possono neanche vantarsi di fare acrobazie, perché se le dici, poi le devi fare. E molti, stringi stringi, non le fanno. Dovrebbero pensare al contrario: proprio perché sono questa, ho tanto da insegnare, sono matura, quindi consapevole, avermi è una fortuna. A me piace anche la défaillance. Tanto la compenso io, nessun problema».

Questi problemi capitano anche con partner Vip?

«Ne ho conosciuti tanti, tra sport, musica, spettacolo. Ma mi sono stufata. Poi non si volevano far vedere in giro con me per “problemi di immagine”. “Essere visto accanto a una pornostar no”, dicevano. Ma non faccio beneficenza. Con molti Vip ho chiarito, ma non è che mi cerchi solo per chiuderti a letto, poi non si può uscire a cena insieme. Se è così, preferisco gente comune».

Lei sarebbe gelosa se il suo uomo la tradisse?

«Prima del porno ho avuto relazioni importanti, sono stata molto gelosa. Bisogna intendersi sul concetto di tradimento. La scappatella può capitare. Ma se il mio lui ha una vera relazione, di testa anche, con un’altra, per me è finita. Appoggio tutte le forme di libertinaggio, ma nella coppia voglio sentirmi unica. E la coppia c’è solo se si è amanti, amici, fratelli».

Cosa pensa degli uomini che fuggono da lei?

«Che sono uomini fragili. Anche quello in apparenza più rude, nasconde debolezze. Attualmente l’unico Vip che potrebbe reggere un rapporto con me è Vittorio Sgarbi. Siamo molto amici, lo adoro. È un amante della bellezza, comprende realmente chi fa il mio lavoro. Mi ha detto: “Avrai grandi difficoltà a trovare un uomo, ma se lo troverai, si renderà conto che sei capace di un amore più profondo».

