QUARANTENA SFASCIAFAMIGLIE – ALTRO CHE #DISTANTIMAUNITI: LE PERSONE SCALPITANO PER RIAVERE IL PROPRIO SPAZIO VITALE, PASSARE MENO TEMPO POSSIBILE CON IL PARTNER E PIÙ CON GLI/LE AMANTI. E INFATTI IL PROGRAMMA “CAMBIO MOGLIE”, SUL NOVE, HA FATTO IL BOTTO – HA DEBUTTATO MERCOLEDÌ CON IL 2% DI SHARE, UN INCREMENTO DEL 22% RISPETTO ALLA MEDIA DEL CANALE

Francesca D'Angelo per “Libero quotidiano”

cambio moglie 2

Signori miei, è nata una nuova trasgressione. Arriva dritta dritta dalla fase del lockdown: quella dell' isolamento totale ma che, per chi ha famiglia, era sinonimo di convivenza coatta con moglie/marito, pargoli, animali domestici. Tutti insieme. Tutti in una volta. H 24.

Così accade che un programma tv come Cambio moglie torni in onda e sbanchi l' Auditel, regalando al canale Nove un bagno di ascolti come una qualsiasi Isola delle tentazioni.

cambio moglie

Lo show, che ha debuttato mercoledì sera, è stato seguito da mezzo milione di spettatori, sfiorando il 2% di share (481 mila spettatori; 1,8%).

Per dare un termine di paragone: rispetto alla media delle prime serate di Nove andate in onda nel mese di maggio, l' incremento messo a segno è del +22% (ovviamente nel novero si eccettua il battitore libero Crozza che con Fratelli di Crozza è praticamente il Sanremo del gruppo Discovery).

SUCCESSO SOCIAL

Non solo. Cambio moglie è stato anche il quarto programma più commentato sui social.

cambio moglie 4

La ragione è presto detta: nella sua frivola leggerezza, Cambio moglie dà corpo al nuovo inconfessabile desiderio degli italiani: quei "padri e madri coraggio" che immortalano, sui social, le loro prodezze da genitori-eroi (che poi consisterebbero nel lavorare e stare con i figli...) in realtà vorrebbero mollare tutto.

cambio moglie 3

È la grande, nuova trasgressione in periodo pandemia: altro che #DistantiMaUniti, canti intonati sul balcone e via dicendo. Qui si scalpita per riavere il proprio spazio vitale: si rimpiange la vita passata da single, e persino quella da madre lavoratrice che fa i salti mortali per conciliare tutto. E poco importa se l' anomalia era prima, quando si tornava dal lavoro alle ore 18, spupazzandosi i figli giusto un' ora e due. La gente qui non ce la fa più.

cambio moglie 1

Così, guardare dal divano Cambio moglie strappa negli italiani un malizioso sorriso compiaciuto: lo show mette in scena due coppie che, per un periodo di tempo, si scambiano le rispettive mogli. Non per fare zozzerie, intendiamoci, ma per sperimentare un nuovo modo di educare i bambini e gestire la casa.

«Un nuovo modo»: un' espressione che riecheggia nella testa dello spettatore, bloccato sul divano in mezzo a moglie/marito, figli e animali domestici di cui sopra.nuova casa Il viaggio dei concorrenti diventa, dunque, il suo viaggio verso l' infinito e oltre: verso una casa dove finalmente regna l' ordine e nessuno deve immolarsi nel nome della sacra famiglia unita. In questa edizione, tra l' altro, è stato anche aggiunto il punto di vista del marito: è lui a elencare vizi e virtù del proprio nido.

cambio moglie 5

Le prime puntate, trasmesse in onda mercoledì, hanno seguito lo scambio tra la famiglia De Castro della Val Brembana, in provincia di Bergamo, con la famiglia Cerrone di Napoli.

Settimana prossima sarà la volta dei Morra, coppia di baristi bresciani amanti della movida, e i romagnoli Michelini, con un debole per il ballo liscio. È chiaro che il programma gioca a mischiare gli opposti, per scatenare tensioni e paradossi ma poco importa: quello che fa la differenza è vedere il sogno (im)possibile realizzarsi.