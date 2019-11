Alessandro Cassaghi per “Novella 2000”

Lite social (o, almeno, così si dice!) per due regine: una di Instagram, l’altra del mondo dello spettacolo: parliamo ovviamente di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Ultimamente tra l’argentina e l’influencer non sono certo tutte rose e fiori, e i motivi di questa diatriba, a dirla tutta, sarebbero più di uno.

Certo, sono solo voci, niente è stato ufficializzato dalle dirette interessate, né smentito. Ma sono in molti a vedere nelle loro parole alcune frecciatine non troppo velate. «Meglio che sto zitta perché se parlo rovino famiglie», ha detto Giulia su Instagram, e, appunto, la destinataria della frase sarebbe proprio l’argentina. «Mi dispiace per voi quando provate a fare cose come le mie e vi riesce malissimo, in una maniera alquanto imbarazzante».

Ma a cosa si riferisce questa frase di Giulia? Pare che sia collegata al suo lavoro di influencer. Qualcuno ha visto come ultimamente Belen abbia iniziato a fare tutorial sul make-up, uno dei cavalli di battaglia della De Lellis su Instagram. Una sorta di smacco da parte di Belen, nei confronti di una delle prime influencer del settore “make-up” in Italia.

Un’altra delle questioni che avrebbero portato allo scontro, forse la più importante, si celerebbe dietro a un uomo. In questo caso, Andrea Damante: l’ex fidanzato storico di Giulia De Lellis sarebbe stato uno dei flirt di Belen prima del suo ritorno con Stefano De Martino. Anzi, qualcuno dice che addirittura Damante e Giulia stessero ancora insieme quando è accaduto il fattaccio. Proprio per questo motivo in molti hanno pensato a questo quando la De Lellis si è sfogata sui social con la frase famosa.

Sempre a proposito di uomini, poi, non è sfuggito proprio a nessuno che Giulia, attualmente, è la compagna del centauro Andrea Iannone,, ex di Belen. Ma che strani intrecci!

Tornando alla questione lavoro, sembra che in questa querelle sia rimasto impantanato anche Giuseppe Di Cecca, storico stylist dell’argentina. Si dice infatti che Belen si sarebbe allontanata da Giuseppe da quando lui ha iniziato a collaborare con Giulia De Lellis: nella lista dei collaboratori che Belen ha ringraziato su Instagram per i suoi primi 10 anni di carriera, non compare il nome di Giuseppe...

Abbiamo riassunto tutta la vicenda? Nemmeno per sogno, visto che, a ben vedere, i primi accenni di “maretta” iniziarono quando Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen - vista al Grande Fratello Vip - aveva rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo sulla coppia De Lellis-Iannone. «Sono perfetti insieme perché entrambi alti un metro e una banana», aveva detto Cecilia, una frase non gradita da Giulia che rispose per le rime, scrivendo alle sue “bimbe”, le sue fan più sfegatate: «È vero ragà, è la verità. Non è che sono un metro e... cioè! Non si può voler tutto dalla vita. Però, sono simpatica». Ennesima frecciatina nei confronti della famiglia Rodriguez?

Che sia una di queste in elenco la causa scatenante della questione che ha fatto tremare il web, noi non lo sappiamo con certezza. Ma continueremo a indagare!

