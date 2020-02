QUEL CIUFFO NON MI È NUOVO - ALTRO CHE LA MARCHESA CASATI STAMPA: ACHILLE LAURO SI È ISPIRATO ALLA REGINA DELL'APPIA ANTICA, OVVERO MARISELA FEDERICI. È LA VULCANICA SIGNORA DEI SALOTTI ROMANI AD AVER INDOSSATO PER PRIMA IL COPRICAPO DI PIUME E CRISTALLI, NELLA SCATENATA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI GUCCI GIRATA NELLA SUA VILLA ''LA FURIBONDA'', CON IGGY POP E SIENNA MILLER (VIDEO)

Roberta Petronio per il ''Corriere della Sera - Cronaca di Roma''

marisela federici in gucci

«È divino, lo adoro. Quegli occhi mi fanno impazzire. Merita una festa!». Marisela Federici è entusiasta di Achille Lauro, come lo è stata da subito di Alessandro Michele, il direttore creativo di Gucci, che ha disegnato i suoi look per le quattro serate sul palco del festival di Sanremo. La contessa e l' artista pop, due mondi apparentemente lontani che si ritrovano improvvisamente vicini, grazie ad un accessorio iconico, visto in passerella ai Musei Capitolini lo scorso maggio.

La regina dei salotti romani era in viaggio (inseguita dai messaggi) mentre il rapper ci stupiva dal Teatro Ariston con le sue performance, e con uno straordinario copricapo di piume e inserti di cristalli: lo stesso indossato da Marisela per la campagna Cruise 2020 della maison Gucci, sul set della sua villa «La Furibonda». Su Instagram parte subito il gioco delle immagini speculari di Marisela e Achille, abbinamento visivo nato dall' intuito di Saverio Ferragina, ripostato e commentato anche da Raffaele Curi, insieme ad un suggerimento che suona come un' invocazione: «Marisela, dovreste uscire così insieme!».

achille lauro sanremo achille lauro gucci achille lauro con il copricapo di gucci achille lauro gucci la campagna gucci alla furibonda di marisela federici 13 achille lauro con il copricapo di gucci la campagna gucci alla furibonda di marisela federici 12 la campagna gucci alla furibonda di marisela federici 11 la campagna gucci alla furibonda di marisela federici 4 la campagna gucci alla furibonda di marisela federici 10 la campagna gucci alla furibonda di marisela federici 2 achille lauro con il copricapo di gucci

Prossimamente, occhio alle piume nere.

la campagna gucci alla furibonda di marisela federici 3 la campagna gucci alla furibonda di marisela federici 1