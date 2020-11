QUEL GRAN PEZZO DELL’AMANDHA (FOX) - LA “VENERE POLACCA” MEJO DI EMILY RATAJKOWSKI: SI SPALMA IL CORPO DI SPAGHETTI COL SUGO E CIOCCOLATA CALDA FONDENTE PER AIUTARE A COMBATTERE I PROBLEMI ALIMENTARI COME ANORESSIA E BULIMIA - “SPERO CHE I MIEI SCATTI SEXY RIESCANO A VEICOLARE IL MESSAGGIO CHE IL BENESSERE FISICO, PSICHICO E SPIRITUALE È ALLA BASE DELLA BELLEZZA ESTERIORE E INTERIORE” - FOTOGALLERY SUCCOSA

Gabriella Sassone per Dagospia

Un corpo bombastico che scoppia di salute ed energia, ovviamente nudo nudissimo, per aiutare a combattere i problemi alimentari come l’anoressia e la bulimia, di cui sempre più giovani sono vittime. Curve sinuose avvolte nella cioccolata calda fondente, labbra carnose intente a succhiare avidamente fragole intrise di panna, spaghetti col sugo spalmati ovunque e mangiati con le mani, a ricordare in forma piccante la memorabile gag di Totò in "Miseria e Nobiltà".

La diva dell’hard Amandha Fox, già reginetta dei calendari hot, gettonatissima nel panorama dell’adult entertainment europeo e amatissima dai followers, ha deciso di lanciarsi in prima persona con una campagna sui social media finalizzata a sfatare certi comportamenti errati messi in atto da un numero sempre più alto di giovani "influencer-deficienter" che parlano di diete, vendendo bibitoni vari e tisane, o mostrano allenamenti specifici senza essere medici o istruttori Isef.

"Ad ispirarmi in questa mia piccola crociata è stata la visione del programma Rai di Francesca Fialdini “Fame d’amore”, la docu-serie dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, in cui la conduttrice si occupa di storie realmente vissute legate ai disturbi alimentari", rivela Amandhona nostra, la Venere polacca che ha più volte mostrato la propria capacità di sconvolgere e scuotere gli animi su problematiche attuali della società moderna.

Come non ricordare la polemica ingaggiata con la proprietà del siderurgico di Taranto, ex Italsider, rea a suo dire di aver inquinato la città dei due Mari? Adesso la Fox ci riprova, non è la prima volta e sicuramente non sarà l’ultima, concentrandosi su questo delicatissimo tema dell’anoressia e della bulimia, e regalando alcuni scatti fotografici shock realizzati in collaborazione con l’agenzia toscana del patron Simon Lux. Immagini forti che lasceranno il segno, seppur non volgari.

La Fox infatti si è fatta immortalare in una decina di pose abbastanza eloquenti legate alla preoccupazione estrema del controllo del peso e della propria immagine, quella paura che porta molte ragazze e donne a rifiutare il cibo per timore di ingrassare e non piacere più. “Mi auguro che i miei scatti sexy alle prese col cibo riescano a veicolare il messaggio che il benessere fisico, psichico e spirituale è alla base sia della bellezza esteriore che interiore", conclude Amandha. Brava, ognuno aiuta come sa e come può!!

