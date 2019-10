GIÙ LE MANI DALLA SALSICCIA! CARNE ROSSA E CARNE PROCESSATA NON FANNO COSÌ MALE: UN NUOVO STUDIO RIBALTA ANNI DI TERRORISMO SU BISTECCHE E WURSTEL. SMETTERE DI MANGIARLI NON HA VANTAGGI PARTICOLARI PER LA SALUTE (I CARDIOLOGI AMERICANI DISSENTONO NETTAMENTE) - COME CON UOVA, GRASSI, CACAO, CAFFÈ, CI ASPETTA UN FUTURO DI STUDI CHE UN MESE DICONO UNA COSA E IL MESE DOPO IL CONTRARIO…