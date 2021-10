Da ilmessaggero.it

Aldo Montano come Paolo Bonolis. Secondo Sonia Bruganelli è proprio così. Stasera al Gf Vip è entrata Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano per fare una sorpresa allo schermitore. tra emozioni e foto i due ragazzi hanno raccontato di come è nata la loro storia.

«A prima vista non mi è piaciuto, aveva capelli lunghi, tanti orecchini, un bel po’ tamarro» ricorda così la giovanissima Olga, che ha poi aggiunto anche il perchè dopo averlo conosciuto lo ha bloccato sui social: «Prometteva viaggi e poi spariva nel nulla». Secondo Aldo questa mossa è stata la più giusta che la modella potesse fare: «Così mi ha conquistato». Signorini però punzecchia ancora di più la moglie di Aldo che ha aggiunto: «Ha avuto un comportamento particolare: improvvisamente spariva nel nulla».

Gf Vip, Bonolis come Montano

Sonia Bruganelli in studio se la rideva e ha preso la parola mettendo in campo il marito Paolo Bonolis. L’opinionista del Gf Vip, ormai sempre più padrona di Cinecittà, ha raccontato che il marito ha fatto proprio come ha fatto Aldo Montano. «Bonolis ha millantato ricchezze pazzesche, che aveva ma non così tante, parlava di case ville... » A quel punto Alfonso le ha chiesto quale è stato il primo posto dove Bonolis l'ha portata in vacanza.

Sonia ricomincia a ridere: «Ha detto che mi avrebbe portato in vacanza a Formentera su una sua barca pazzesca, e ci siamo stati, peccato che invece non era sua». Che dire? Bonolis come Montano.

