16 ott 2021 18:54

QUELLO CHE NON FA LA POLITICA, LO FA JO SQUILLO - AL “GF VIP”, LA SHOWGIRL HA INIZIATO LO SCIOPERO DELLA FAME PER ROMPERE IL SILENZIO SUL CASO CHICO FORTI, DETENUTO DAL 2000 NEGLI STATI UNITI: “IMPOSSIBILE CHE NON CI SIA NESSUNO CHE RIESCA A DARE DELLE RISPOSTE. IL GOVERNO ITALIANO DEVE INTERVENIRE URGENTEMENTE. CI SONO DELLE PRIORITÀ NELLA VITA" - LUIGI DI MAIO AVEVA ANNUNCIATO LO SCORSO 23 DICEMBRE 2020 IL RIENTRO IMMINENTE DI CHICO FORTI IN ITALIA, MA A DISTANZA DI CIRCA 10 MESI NON SI SA ANCORA NULLA...