30 dic 2022 17:12

QUER PASTICCIACCIO BRUTTO DELL’OFFERTA A SILVIA TOFFANIN (MAI ESISTITA) PER SANREMO – AMADEUS ROMPE IL SILENZIO SUL PRESUNTO INVITO ALLA “FIRST LADY” DEL BISCIONE: “IL SUO NO ERA DEL 2020, GLIELO AVEVO CHIESTO AL MIO PRIMO SANREMO E LEI AVEVA DECLINATO”. ALLORA PERCHÉ “PIER-SILVIA” HA FATTO DIRAMARE QUELLA NOTA A MEDIASET IN CUI INFORMAVA IL SUO DECLINO TUTTA SDEGNATA? MISTERO DELLA FEDE…