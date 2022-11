Ilaria Del Prete per www.leggo.it

leni e heidi klum halloween 2022

Heidi Klum è conosciuta come la "Regina di Halloween", un titolo che si è decisamente guadagnata sul campo nel corso degli anni anni. E il travestimento scelto per il 2022 ne è decisamente la prova: la modella e il marito Tom Kaulitz, per la festa che hanno ospitato come da tradizione a New York, hanno scelto un costume incredibile.

La bella Heidi, 49enne giudice di America’s Got Talent, si è trasformata in un gigantesco verme. E non un verme qualsiasi, bensì uno da pesca. A prenderla all'amo, neanche a dirlo, il chitarrista dei Tokio Hotel. Prima in piedi, poi dimenandosi sul pavimento nell'ingombrante e carnoso costume, Heidi Klum si è fatta fotografre insieme al marito 33enne prima di scatenarsi al suo party, che ha potuto vedere solo attraverso due piccole fessurein corrispondenza degli occhi celati sotto gli strati di "pelle" ad anelli rossastri e lucidi.

La passione per Halloween

heidi klum vestita da verme gigante per halloween 2022

I costumi di Heidi Klum sono sempre spettacolari ed estremamente elaborati, e ogni anno il mondo dello spettacolo attende con ansia il travestimento prescelto dalla star per Halloween. Neanche la pandemia è riuscita a fermare la passione della modella di origine tedesca per la festa più spaventosa dell'anno, e così non potendo festeggiare con un party dal vivo la Klum si è ingegnata realizzando un breve film horror insieme alla sua famiglia. Nel corto vestiva i panni di una non morta assetata di sangue.

Conto alla rovescia elaborato

Quest'anno, i fan della Regina di Halloween hanno dovuto aspettare molto tempo prima che si potesse vedere il risultato. Klum ha condiviso diversi video e immagini sul suo account Instagram sui preparativi e la creazione del costume estremamente, alimentando così la speculazione.

Ma mai nessuno avrebbe immaginato tanto. A dare il via, una foto particolarmente rivelatrice della modella con il commento: «Halloween Preparation first step!!». In mostra anche numerosi tubi e pennelli per il trucco, oltre a Klum con gli occhi truccati in modo spaventoso e un mantello stampato con zucche e una specie di cuffia da bagno abbinata. Su Instagram sono stati documentati anche gli step di realizzazione della maschera di Kaulitz, con un occhio artificiale che gli pendeva dal viso in modo inquietante.

heidi klum dopo essersi tolta il costume da verme gigante

I costumi degli scorsi anni

Klum è nota da molti anni per i suoi costumi insoliti, nei quali è spesso difficilmente riconoscibile, a volte ricorrendo al bodypainting. La modella ha già sorpreso i fan e gli ospiti della festa che ama organizzare ogni anno con una versione di se stessa da lupo mannaro, aliena o notevolmente invecchiata. Nel 2018, Klum e il suo attuale marito hanno calcato il tappeto rosso nei panni della coppia di orchi Shrek e Fiona.

