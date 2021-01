RINGHIO E LA DERIVA DEL “PIANGINA” - PER GIUSTIFICARE ASSENZA DI GIOCO, RISULTATI ALTALENANTI E SCELTE AD MINCHIAM, GATTUSO SE LA PRENDE CON I GIORNALISTI E CON “RADIO E SITI CHE A NAPOLI COME A ROMA DICONO STRONZATE” - SE NON REGGE LE PRESSIONI DI UNA GRANDE PIAZZA, "RINGHIO" PUO’ TOGLIERE IL DISTURBO E ANDARE AD ALLENARE IN PROVINCIA - LA MISTERIOSA LUNGA ASSENZA DI OSIMHEN: PER UN PROBLEMA ALLA SPALLA E' FUORI DA DUE MESI...