QUI RI-COMINCIA LA VENTURA – LA "FASCINO" DI MARIA DE FILIPPI SCEGLIE SIMONA VENTURA COME CONDUTTRICE DEL DOCUREALITY “ULTIMA FERMATA” - PROPRIO GRAZIE ALLA CASA DI PRODUZIONE DI MARIA LA SANGUINARIA LA MONA HA CONDOTTO SU CANALE 5 NEL 2018 LA PRIMA EDIZIONE DI TEMPTATION ISLAND VIP E PRIMA ANCORA ‘SELFIE’

Da https://www.davidemaggio.it

DE FILIPPI VENTURA

Vi abbiamo anticipato la decisione di Fascino di dare un volto alla voce narrante di Ultima Fermata, il docureality al via in prima serata su Canale 5 mercoledì 23 marzo. Vi abbiamo detto che si tratta di una donna, che avrebbe potuto partecipare al programma per la sua storia personale. Ora è il momento di rivelarvi di chi si tratta: è Simona Ventura.

Ebbene sì, per Ultima Fermata Mediaset ha pensato di citofonare Rai 2 e richiamare la conduttrice di Chivasso, che proprio grazie alla casa di produzione di Maria De Filippi ha condotto su Canale 5 nel 2018 la prima edizione di Temptation Island Vip e prima ancora, nel 2016 e 2017, Selfie – Le Cose Cambiano.

simona ventura maria de filippi

Poi il ritorno a Rai 2, nel tentativo di riassaporare una gloria soltanto in apparenza riaffiorata; dal buon riscontro con The Voice alle fatiche (inutili) del mezzogiorno della domenica, con nel mezzo il flop di Game of Games. Ora la Mona torna a cedere al Fascino della concorrenza, prestando volto e voce in un ruolo non proprio inedito per lei: se a Temptation Island Vip era “conduttrice sul campo”, interagendo con le coppie, tre anni fa a Il Collegio su Rai 2 raccontò come “voce fuori campo” gli anni ‘80.

Ora la narrazione di Ultima Fermata, programma che vedrà la luce dopo alcuni anni di gestazione.

simona ventura maria de filippi simona ventura maria de filippi simona ventura maria de filippi MARIA DE FILIPPI SIMONA VENTURA TELEGATTI