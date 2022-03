AL QUIRINALE TORNANO I CONTI – MATTARELLA RINFORZA IL SETTORE COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I GIORNALISTI: ARRIVA IL CRONISTA POLITICO DEL “MESSAGGERO” MARCO CONTI, CHE AFFIANCHERÀ IL CONSIGLIERE PER LA STAMPA, GIOVANNI GRASSO – ROMANO, 61 ANNI A MAGGIO, CONTI LAVORAVA AL QUOTIDIANO DI CALTAGIRONE DAL 1990…

marco conti foto di bacco

Da www.professionereporter.eu

Nel suo secondo mandato al Quirinale il presidente Sergio Mattarella rinforza il settore comunicazione e rapporti con i giornalisti. A Giovanni Grasso, Consigliere per la stampa e la comunicazione dal 2015, si affiancherà Marco Conti, cronista politico fra i più noti ed esperti.

giovanni grasso foto di bacco

Conti lavora al Messaggero dal 1990, ha iniziato nella redazione di Ravenna (nel periodo della proprietà Ferruzzi furono aperti uffici di corrispondenza nelle principali città della Romagna). E’ stato poi a Faenza, a Pescara, a Chieti. Dal 2001 -direzione Giulio Anselmi- viene chiamato a Roma, e comincia ad occuparsi di politica. Ha seguito i presidenti del Consiglio, da Prodi a Berlusconi a Monti, Letta, Renzi e Draghi.

giovanni grasso ugo zampetti sergio mattarella

Giornalista molto attento e abile, è un maestro nel preparare, nelle conferenze stampa, le domande ai politici, in modo che le risposte facciano poi “titolo”. Un esempio: Berlusconi investe Angelino Alfano del compito di “delfino”, candidato designato alla sua successione. Bruxelles, 2012, Berlusconi partecipa a un vertice del Partito popolare europeo.

Quando esce dalla riunione, Conti si avvicina: “Presidente, come va con Alfano? Sembra che non abbia il quid…”. Berlusconi annuisce e la battuta entra nella storia della politica italiana: Alfano non ha il quid.

marco conti foto di bacco

Nella stagione del conflitto fra Berlusconi e la magistratura si racconta che il Cavaliere mise un taglia per venire a sapere chi parlava con Conti e gli dava notizie in esclusiva. Da cronista ha seguito, nel 2001, il sanguinoso G8 di Genova e in particolare la vicenda dell’irruzione violenta di polizia e carabinieri nella scuola Diaz, dove aveva sede il Coordinamento del Genova social forum. Conti è romano, compirà 61 anni a maggio e ha tre figli. E’ tesoriere dell’ordine dei giornalisti del Lazio.

giovanni grasso foto di bacco