"A 26 ANNI HO DECISO DI ABORTIRE MA È STATA UNA SCELTA SBAGLIATA E RIMPIANGO TANTISSIMO IL FIGLIO CHE NON HO AVUTO” - ANTONELLA ELIA SI CONFESSA A "BELVE": "LELE MORA MI HA FATTO FARE LE SCELTE PIÙ SBAGLIATE, MI HA SPREMUTA COME UN LIMONE. FORSE PERCHÉ NON HO LUCIDITÀ SUFFICIENTE PER FARE DELLE SCELTE SOPPESATE, CREDO A TUTTO, SE MI PARLI IN CINQUE MINUTI MI CONVINCI DI QUALSIASI COSA, SONO DEBOLE…"

Da "Belve"

antonella elia

Protagoniste della nuova e ULTIMA puntata di Belve - condotto da Francesca Fagnani, in onda questa sera (venerdì 9 luglio), alle 22.55 su Rai2 - sono la showgirl Antonella Elia e l’attrice Chiara Francini. In attesa venerdì 16 di Belve cult, il meglio di...

Antonella Elia: le lacrime per il figlio a cui ha rinunciato a 26 anni, le cattiverie su Samantha De Grenet? Non mi pento ma mi sono state suggerite; Le scelte professionali sbagliate: “Lele Mora mi ha spremuto come un limone, mi ha usato e poi gettato”

Mi dice una vera belvata, una carognata che ha fatto nella vita? Per esempio aver insultato Samantha De Grenet…

“Felicissima” di averlo fatto".

ANTONELLA ELIA SAMANTHA DE GRENET

Lei l’ha accusata di essere ingrassata, ma era la conseguenza di un problema di salute che aveva. Non si è pentita, quindi?

“No, zero. Io passo la vita a guardarmi e a dire oddio sono ingrassata"

Ma non le dispiace aver saputo poi che quel disagio era conseguenza di un problema di salute serio?

“Ritengo che siano state dette certe cose, dopo attenta riflessione, per farmi fuori” dal Grande Fratello: “Punto, è quello che penso”

ANTONELLA ELIA A BELVE

Lei a De Grenet ha anche detto: “Sei la regina del gorgonzola, il massimo della tua carriera è aver fatto la regina del gorgonzola per due anni”. Col massimo rispetto, però lei da ragazza ha fatto la pubblicità dei pannolini…

“Lo dico qui: la cosa mi è stata suggerita. Era per far ridere, solo che è venuta fuori una tragedia, ero talmente incavolata che non ho fatto ridere nessuno. Però quella cosa mi è stata suggerita”.

Ma da chi?

“Non lo dirò mai”.

E la circostanza che lei stessa avesse fatto pubblicità ai pannolini?

“Sì, certo, ma era diverso. Io ero all’inizio della mia carriera, secondo il suggerimento ricevuto, lei era all’apice della carriera quando ha fatto la sua pubblicità”.

antonella elia vs. samnatha de grenet 1

Stimolata da Francesca Fagnani, Antonella Elia svela anche un retroscena sulla sua carriera.

Lei disse: nella mia vita sono stata mal consigliata, chiede la conduttrice. Da chi, per esempio? “Lele Mora. Lui veramente mi ha fatto fare le scelte più sbagliate, mi ha spremuta come un limone, cioè io sono stata un limone che va usato e gettato”. E perché, secondo lei? “Forse perché non ho lucidità sufficiente per fare delle scelte soppesate, credo a tutto, se mi parli in cinque minuti mi convinci di qualsiasi cosa, sono debole".

antonella elia vs. samnatha de grenet 8

Il racconto più doloroso di Antonella Elia, accompagnato dalle lacrime, riguarda il bambino al quale ha rinunciato. Quando aveva 26 anni lei ha deciso di abortire, adesso, con la distanza del tempo, è stata una scelta giusta o no? “No, è stata una scelta completamente sbagliata e rimpiango tantissimo il figlio che non ho avuto”.

Antonella Elia

Senza alcun filtro, Antonella Elia racconta poi a Francesca Fagnani anche la perdita della mamma a un anno d’età e del padre a 14 (“Ho da sempre dentro quei dolori”); il rapporto esclusivo con i “miei grandi maestri: Corrado, Mike Bongiorno e Raimondo Vianello”; il legame sentimentale con il fidanzato Pietro delle Piane “sessualmente focoso”.

Indomabili, ambiziose, sempre all’attacco e mai gregarie, alle 22.55 le protagoniste di Belve si prendono il venerdì sera di Raidue, con un ciclo di dieci puntate. Il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani con domande dirette e mai cerimoniose puntano a far emergere forza e debolezze dei protagonisti. Feroci e fragili, al tempo stesso.

antonella elia contro tutti 10 antonella elia valeria marini vs antonella elia 13 ANTONELLA ELIA MIKE BONGIORNO antonella elia antonella elia foto andrea arriga antonella elia foto di bacco antonella elia antonella elia Antonella Elia antonella elia