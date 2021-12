"L'ARRESTO DI FERRERO? NON SO COSA CI SIA DIETRO, PER ME È UN PERSONAGGIO FOLKLORISTICO, INFATTI FA UNA PARTE IN 'VITA DA CARLO'" - CARLO VERDONE PARLA ANCHE DELLA ROMA: "MI FIDO DI MOURINHO, LA ROMA E’ UNA SQUADRA DA OTTAVO POSTO. DEVONO COMPRARE DEI CAMPIONI" – IL RICORDO DI JOHN LENNON E DI QUANDO SERGIO LEONE…

«La mia serie? Sono soddisfattissimo perché è stato un record. Non faccio altro che sentire complimenti, quindi vuol dire che è andata molto bene. Nonostante il periodo è stato un anno positivo dal punto di vista del lavoro. Ferrero? Non so cosa c'è dietro, per me è un personaggio un po' folkloristico, infatti fa una parte in 'Vita da Carlo'. Bisogna leggere i giornali e cercare di capire su cosa si sono fondati i giudici». Lo ha detto Carlo Verdone a margine di una presentazione di un libro a 'Più libri più liberi' alla Nuvola a Roma.

CARLO VERDONE

Cinecittà 9 dicembre 1980.

Sergio Leone mi venne a trovare quel giorno al montaggio di Bianco Rosso & Verdone. Ero andato al bar con il montatore Nino Baragli. Tornando al lavoro incontrai Sergio che disse" Te so' venuto a controlla'". Un fotografo ci vide e chiese uno scatto. Che è quello che vedete. Ma dopo questa foto Sergio mi diede una notizia tragica e la mia espressione cambiò del tutto.

"Me sa che oggi non sarai felice ... Ho sentito alla radio che stanotte hanno sparato a John Lennon. È morto." Restai senza parole per molto tempo. Dopo due ore tornai a casa. Non ci stavo con la testa. Con la morte di Lennon veniva cancellato un lungo periodo della mia vita. Tra i più belli. Per un anno non misi sul piatto nessun disco dei Beatles. Oggi posso solo ringraziarlo in silenzio per aver reso i miei anni pieni di gioia ed emozioni.

