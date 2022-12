"A 'BALLANDO CON LE STELLE' LE LITI SONO UNA COMPONENTE DELLA TRASMISSIONE. MAI CHE MILLY CARLUCCI SI ASSUMA LA RESPONSABILITÀ DI QUALCOSA…" – ALDO GRASSO DISTRUGGE LE LITI IN TV E I CONDUTTORI CHE SE NE LAVANO LE MANI: “COMINCIO A CREDERE CHE LE MANIFESTAZIONI D'IPOCRISIA SIANO UN LUBRIFICANTE SOCIALE ESSENZIALE. A 'CARTABIANCA' ENNESIMO PENOSO SHOW DI ALESSANDRO ORSINI. LE LITI PORTANO ASCOLTI MA È PIÙ FACILE SVENTOLARE LA BANDIERA DELLA 'LIBERTÀ D'ESPRESSIONE'. SEMPRE MEGLIO CHE ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ DI INVITARLO..."

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

ALDO GRASSO

Comincio a credere che le manifestazioni d'ipocrisia, per quanto nascoste, siano un lubrificante sociale essenziale, non ne possiamo fare a meno, non solo in tv.

Devo ai frammenti di «Blob» alcune riflessioni.

A #cartabianca ennesimo penoso show di Alessandro Orsini: al di là delle sue idee, ha tratti compulsivi, impossibile discutere con lui. Le liti, si sa, nei talk portano ascolti ma è più facile nascondersi dietro l'ipocrisia e sventolare le bandiere del «confronto», della «libertà d'espressione». Sempre meglio che assumersi la responsabilità di invitarlo. Leggo che la conduttrice Bianca Berlinguer ha chiesto scusa all'on. Lupi. Chi ha invitato Orsini?

carolyn smith selvaggia lucarelli

A «Ballando con le stelle» ormai le liti fra giurati e ballerini sono una componente della trasmissione; adesso anche fra giurati e giurati. Le liti, si sa, portano ascolti ma è più facile dare la colpa al ballo, alle prestazioni, alle barzellette di Iva Zanicchi. Mai che Milly Carlucci si assuma la responsabilità di qualcosa.

maurizio lupi alessandro orsini

Duro sfogo di Paola Ferrari che ha affidato all'Adnkronos la sua amarezza per non essere stata coinvolta nel progetto sui Mondiali di Calcio in corso in Qatar: «Ora ho molta amarezza, sono stata completamente tolta dai Mondiali dalla Rai, mi hanno tolto tutto dalla sera alla mattina senza alcuna giustificazione da parte dell'azienda, che non mi ha minimamente difeso».

milly carlucci

Altro che liti fra prime donne! Quest' azienda deve ancora dirci com' è possibile che una dipendente (articolo 2) possa vendere, sia pure in compartecipazione, all'azienda da cui dipende un prodotto televisivo. Non uno che si assuma la responsabilità di dire qualcosa, magari è normale così. Si potrebbe andare avanti all'infinito, quasi ogni spezzone di «Blob» lascia intravedere lo stigma della dissimulazione disonesta, la parente più stretta dell'indignazione.

carolyn smith e selvaggia lucarelli 1 ALDO GRASSO aldo grasso aldo grasso alessandro orsini maurizio lupi 1 carolyn smith e selvaggia lucarelli 2 bianca berlinguer