"L'ULTIMA BOTTA DI ANNI '90 DI QUESTO FESTIVAL È IL PLAYBACK DI AL BANO E ROMINA”, SELVAGGIA TWEET - LA RABBIA DEI FAN PER IL PRIMO INEDITO DOPO 25 ANNI, NON DAL VIVO - "INACCETTABILE", È IL COMMENTO PIÙ DIFFUSO SUI SOCIAL, CON MIGLIAIA DI FAN DELUSI DALL'INTERPRETAZIONE DI ‘RACCOGLI L'ATTIMO’, SCRITTA DA CRISTIANO MALGIOGLIO – A MOMENTI CI GIOCHIAMO AL BANO (LO SALVA LA POWER) - VIDEO

al bano romina power

Al Bano e Romina Power presentano il primo inedito dopo 25 anni ma lo cantano in playback. Tutto ciò è accaduto in diretta al Festival di Sanremo, per la rabbia di gran parte degli spettatori, che si sono resi subito conto del playback.

"Inaccettabile", è il commento più diffuso sui social, con migliaia di fan delusi dall'interpretazione di Raccogli l'attimo, la bella canzone inedita scritta per l'iconico duo da Cristiano Malgioglio. Tra i volti noti dello spettacolo, anche Selvaggia Lucarelli non ha resistito e ha tweettato su Al Bano e Romina: "L'ultima botta di anni '90 di questo Festival è il loro playback".

